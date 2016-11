Milena Dravić: Lepo je što su se setili da me nagrade za moj rad samo nema Gage da sa mnom radost podeli

Glumica Milena Dravić govorila je o svojoj bolesti, svom pokojnom mužu Draganu Nikoliću, karijeri…

Ona je iz svog doma u Beogradu progovorila o svom zdravstvenom stanju, smrti supruga Dragana Nikolića, karijeri…

Glumica nikada u javnosti nije želela da otkrije od čega boluje, ali je kratko priznala da lečenje još traje, prenosi “Avaz.ba”.

– Ne bih mnogo o tome govorila, neka to ostane iza mene. Da vam budem najiskrenija, tako mi najviše odgovara, jer su mediji o mom zdravstvenom stanju mnogo pisali… Jesam li bolje, ne znam ni sama, videćemo – priča Dravićeva.

Vedar duh, uprkos svemu, nije napustio glumicu.

– Nikad čovek ne zna šta ga u životu može snaći. Šta da radim, šta drugo čoveku preostaje nego da se nada? Porodica je bila uz mene kad mi je bilo najteže i, naravno, moji prijatelji i hvala im na tome – iskrena je Milena.

Ova glumačka diva trideseti je laureat najvišeg glumačkog priznanja u Srbiji – nagrade za životno delo “Dobričin prsten”. Iako joj imponuje, kako kaže, jedno od najvećih priznanja u dugogodišnjoj karijeri, sve je to vrlo malo s obzirom na to da njen voljeni suprug u tom trenutku nije bio kraj nje…

– Samo njega nema da sa mnom radost podeli… Od sveg srca zahvaljujem svima onima koji su mi iskreno dodelili ovu veliku, blistavu nagradu. To je velika čast. Lepo je što su me se ljudi setili, da me nagrade za moj rad, u najtežim životnim trenucima – rekla je ona.

Nakon smrti supruga Dragana Nikolića 11. marta 2016. godine, uprkos ogromnom bolu, Milena je sakupila snage i vratila se glumačkoj karijeri. Prva uloga koju je prihvatila, bila je u seriji “Komšije”, rame uz rame s kolegom Mimom Karadžićem.

– Serija ‘Komšije’ trenutno se emituje na RTS-u. Ali, kada su u pitanju naredni angažmani, sve što mogu da kažem je da ću nastaviti da snimam kada ozdravim – rekla je Dravićeva.

Milena Dravić i Dragan Nikolić upoznali su se 1969. godine na snimanju filma “Horoskop”.

O svom braku nikada nisu javno govorili, ali i retko su snimali zajedno.

– To je splet okolnosti. I u pozorištu smo samo u nekoliko projekata radili zajedno. Nekako je svako imao svoju karijeru. Možda je tako i bolje. Možda bismo i dosadili jedno drugom da smo, kao bračni par, igrali non-stop. To ne bismo ni mi podneli, a ne bi ni publika. Prema tome, sada, kada se svode računi, vidi se da je sve moralo tako biti. Tako je bilo predodređeno – kaže ona.