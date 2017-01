Milan Vasić o ljubavi i zaljubljivanju: Bilo je lepše pre društvenih mreža

Milan Vasić priznaje da je žena stub porodice, i baš takvu jednu snažnu želi za sebe. Ipak, priznaje da se do ljubavi danas teže dolazi.

– Mene može da privuče devojka slična meni, da je vesela, da ume da se nasmeje, da je lepo vaspitana, i da bude jedna stamena žena, da bude pametna, stub porodice. Muškarac jeste glava porodice, ali žena mora da bude stub – kaže Milan.

On ponosno ističe da je on u vezi izuzetno dobar, zabavan i da se nikad ne svađa. Kod njega, kako priznaje, sve je pesma i igra. Ipak, kaže da danas nije lako naći pravu ljubav, kao nekada u vreme Zone i Maneta, junaka filma “Zona Zamfirova, drugi deo” u kome Milan igra Maneta.

– Jedan od problema je što se danas prebrzo živi. Svi moramo da se prilagodimo. Postoji ljubav i dan-danas, samo se lepše i teže dolazilo do nje. Danas se prebrzo stvori veza. Dvoje se vide dva puta i odmah veza. A u to vreme se dešavalo da poljubac padne posle 45 dana, pa do poljupca možeš da zavoliš nekog. Ranije je bilo lepše. Sada društvene mreže imaju i ljudi od 89 godina, tako je. Ja sam barem imao veoma dobro detinjstvo, tako da sada mogu da radim šta hoću jer sam imao prelepo i zdravo detinjstvo – kaže Milan Vasić, a piše “Blic”.

Iako ga već dugo povezuju s koleginicom Brankicom Sebastijanović sa kojom glumi u drugom delu čuvene “Zone”, ističe da nema šta da krije.

– A čekajte, što nisu povezivali Slobodu Mićalović i Ivana Bosiljčića?! Igrali su u 600 projekata zajedno. Nas dvoje vezuju od prvog dana. Ma da mi je devojka, ne bih je krio. Ona je lepa, što bih to krio? Ali neka, mladi par je uvek tema, neka pišu, neka čita narod to – kaže uz osmeh Milan Vasić.

On je svojoj koleginici na setu mnogo pomogao, ali i ona je njemu.

– Mi smo baš dobri drugari, viđamo se da popijemo kaficu, porazgovaramo. Sam odnos na snimanju je bio odličan i meni je bila od velike pomoći. To je suština našeg posla, da se pomažemo i da nema ljubomore.