Milan Stanković: Japan me je oduvek fascinirao, a Tokio posebno

Za skoro deset godina, koliko se bavi muzikom, Milan Stanković je uspeo da pređe put od mlade nade “Grand produkcije” do umetnika koji pomera granice.

Najnoviji singl “Trans”, za koji je spot snimao u Japanu, broji milionske preglede, a u razgovoru je otkrio otkad datira njegova fasciniranost istočnjačkom kulturom, sa kojom koleginicom priželjkuje duet, ali i da li je zaista ljut na Slavicu Ćukteraš.

Otkuda ideja da snimiš spot u Japanu?

– Japan me je oduvek fascinirao, a Tokio posebno. Otišao sam tamo na poziv vođe japanskog fan kluba, koji postoji još od 2010. godine, tačnije od Evrovizije. Otišao sam sa svojom opremom i konceptom da uradimo Tokio trilogiju, a prvi deo je pesma “Trans”. Spremne su još dve pesme kojim ćemo zaokružiti priču, a želeo sam da napravim nešto što evidentno niko nije radio na ovim prostorima. Dobili smo povratne reakcije da smo uradili pravi posao.

Kako ti se čini trend da pevači narodne muzike lagano odustaju od tog žanra? – Imao sam nesreću da se pojavim na “Zvezdama Granda”, ali to što mogu da plivam u svakom žanru jeste moja prednost, od roka, popa, do hip-hopa i trepa. Kažem “nesreću”, jer mi je to takmičenje automatski dalo predznak narodnjaka, iako to nikada nisam suštinski bio. Meni kao umetniku je važna sloboda da se svakog puta drugačije izrazim.

Da li zbog pesme ili lokacije na kojoj si snimao spot, ali malo podsećaš na Japanca. Da li je to pogrešan utisak ili…?

– Ne, zapravo oduvek su me upoređivali sa Japancem, a ja nikako ne mogu da dokažem da mi mama nije lutala nigde (smeh). Ložim se na uličnu modu, a ovo je nešto najzanimljivije što sam mogao da donesem iz Tokija. I pre 10 godina sam se trudio da uradim nešto novo i to donesem na našu scenu, ali sam bio neshvaćen. Ne očekujem da će ljudi unapred da razumeju sve što radim, ali nakon deset godina, kada ovo bude trend, ljudi će se setiti da je Milan Stanković već to radio.

Završio si Medicinsku školu i kao mladić si radio u Domu zdravlja. Kakve utiske nosiš iz tog vremena? – To je najhumanije zanimanje i smatram da takve profesije zaslužuju najviše poštovanja. Ipak, umetnost je oduvek bila mesto u kojem sam mogao da kao i danas budem sve što poželim.

Nekoliko puta si negirao priče da si se podvrgnuo estetskim operacijama, ali tabloidi i dalje spekulišu šta si sve promenio na svom licu. Da li ti to smeta i planiraš li nekada u budućnosti da dodaš malo botoksa ili hijaluronske kiseline?

– Nemam šta da negiram, a nemam ni kome da se pravdam. Svakako, ako to poželim, uradiću. Ipak, sve u svoje vreme.

Da li ti nedostaje da te mediji prate u stopu, kako su to radili dok ste Rada i ti bili najomiljeniji estradni par?

– Pa prošlo je toliko godina, mislim da je više deplasirano uopšte pominjati tu vezu. Ja ne znam da li postoji još neko koga nakon pet godina ponovo iste stvari pitate o bivšoj vezi.

Pisalo se da si i dalje podstanar. Kako to da još nisi uspeo da kupiš stan i da li si i ti od onih pevača koji sve što zarade ulože u karijeru? – U tuđi krevet i novčanik se ne viri. Nemam stan u Beogradu niti planiram takvu nekretninu. Ne želim da se vezujem. Što se tiče ulaganja, da biste imali ovakve proizvode, potrebno je pre svega imati dar, ideju i sposobnost, a zatim i dovoljno novca da sve to i realizujete.

Da li si se stvarno naljutio na Slavicu Ćukteraš kada je u “Ami dži šouu” rekla da je Milica Pavlović veća zvezda od tebe, kako su to mnogi portali preneli?

– Potvrdu o tome kolika sam zvezda mogu da čujem eventualno od Karleuše. Svi ispod se ne računaju.

Karleuša te je nedavno pohvalila i rekla da si oduvek bio kreativno nestvaran. Koliko ti znači kompliment od nje? – Karleušu obožavam, jer je kraljica šou-biznisa. Kada vas neko takav samoinicijativno pohvali, mislim da bi bio red da konačno nađemo pesmu i snimimo taj duet. Samo čekamo da se desi ta pesma i mislim da bi bilo mega. Naši fanovi nas konstantno zatrpavaju porukama i očekuju to od nas.