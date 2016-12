Milan Popović iskren: Postupio sam u najboljem interesu mog deteta

Kralj bakra, Milan Popović, već nekoliko godina vodi tešku bitku na sudu protiv Severine Kojić za starateljstvo nad sinom Aleksandrom. Svoju borbu on zapravo i ne vidi kao borbu, već kao dug proces u kome želi da, naravno, duže vreme provodi sa malim Aleksandrom, ali i da pomogne drugim očevima da uživaju sa svojom decom.

– Kada su u Hrvatskoj prilagođavali zakone Evropskoj uniji uveli su termin “zajedničko starateljstvo”. Međutim, sama praksa sudova i centara za socijalni rad je ista kao i ranije kada su dete dodeljivali jednom roditelju na čuvanje, a drugom roditelju određivali samo susrete i viđenje – kaže Milan na početku razgovora za “Blic”.

– Ja nemam nijednu tužbu protiv Severine Kojić. Sada imam samo krivičnu prijavu za zanemarivanje deteta, jednu u Hrvatskoj, i jednu u Srbiji, jer je letos zanemarila dete. To je protiv nje. U Zagrebu vodim dva spora, i to nisu sporovi protiv Severine, nego po jednom sporu tražim da mi se tačno definiše šta znači zajedničko starateljstvo. Drugi spor vodim jer tražim da mi Aleksandar pređe da živi sa mnom, s obzirom na to da su se okolnosti promenile. Ja sada u Hrvatskoj imam kuću i samim tim imam uslove da Aleksandar provodi više vremena sa mnom. A po nalazu svih veštaka majka i ja smo jednako adekvatni roditelji i dete nam je jednako privrženo – kaže Milan i dodaje da ima tri-četiri spora protiv njenog supruga Igora i svekra.

– Tužim ih, prvo, jer tražim da im se zabrani objavljivanje fotografija mog sina na društvenim mrežama, gde ga koriste za samopromocju. I protiv Severinog svekra sam podigao tužbu zbog ugrožavanja bezbednosti Aleksandra, jer ga je noću nevezanog vozio u automobilu. Tako da ne postoje nikakve 32 tužbe – priča Popović i dodaje da bi bilo zanimljivo videti i prijave njenih advokata policiji i Centru za socijalni rad.

– To je čitava jedna gomila. Mislim da ih ima 200. Takođe, Severina laže kada tvrdi da je nisam obavestio da je dete bolesno i da sam ga odveo u Srbiju. Postoji SMS da sam je obavestio o tome, a to sam pokazao i u policiji. Majka je u svakom trenutku znala gde je dete jer sam je istog trenutka obavestio i da u svakom trenutku može da dođe po njega. Ona je htela da meni policija kaže da je došla i da mi naredi da joj vratim dete umesto da mi je samo poslala jednu poruku i ja bih istog trenutka vratio dete – tvrdi poznati biznismen i kaže da sve ovo radi isključivo za dobrobit deteta:

– Dete je bilo potpuno zanemareno, bolesno. Zato sam i podneo krivičnu prijavu za zanemarivanje i to nije prvi put. Dete je bilo zapušteno i ja sam na svoju odgovornost rešio da ostavim dete kod sebe i da ga izlečim. Vratio sam ga kao novog – kaže Milan, a na činjenicu da su hrvatski mediji objavili da ga je Centar za socijalni rad prijavio za obiteljsko nasilje, kaže:

– Ovo je čista kleveta i za nju će neko ozbiljno da odgovara. Niko mene nije prijavio za nasilje u porodici. Severina Kojić me je prijavila Centru za socijalni rad, a Centar je tu prijavu po službenoj dužnosti prosledio policiji. Koliko je ta prijava lažna govori to što ni posle dve i po godine nisam bio ni na saslušanju ni u policiji ni u Tužilaštvu – dodaje Milan i tvrdi da u ovoj borbi njegov cilj nije da malog Aleksandra otme majci.

– Moj cilj je zajedničko podeljeno roditeljstvo, koji podjednako i kvantitativno i kvalitativno utiču na odgajanje deteta. Ja se za to zalažem i u ime svih očeva i u Srbiji i u Hrvatskoj.

Milan Popović tvrdi da je njegov cilj da svojim primerom skrene pažnju na nepravilnosti koje postoje u sistemu u Hrvatskoj i Srbiji a koje ne idu u korist deteta.

– Konkretan primer. Majka je zanemarila dete i ona je morala odmah da me obavesti, ali nije i time je prekršila zakon. A ja sam zadržao dete koje je bilo bolesno, obavestio Centar i zatražio privremenu meru. Sud zbog tromosti nije reagovao i ja sam se našao u krivičnom delu, a postupio sam u najboljem interesu mog deteta. I po zakonu. Shvatate paradoks, postupim po zakonu, ali zbog tromosti suda nađem se u krivičnom delu.