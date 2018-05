Milan Lukić o skandalu na Evroviziji: Svukli su ga sa bine i tukli pred nama, nije bilo svejedno

Srbija je na upravo okončanom Evrosongu zauzela nimalo laskavo 19. mesto, dok je pobedu odnela predstavnica Izraela, Neta Barzilaj sa pesmom “Toy”. Naši predstavnici, Sanja Ilić i Balkanika, nisu razočarani plasmanom i kažu da se već mesec dana znalo ko će pobediti u Portugalu.

Milan Lukić, pevač Balkanike, gostujući u Jutarnjem programu kod Jovane i Srđana na TV Prva, otkrio je da veruje da je politika umešala prste kada je reč o glasanju.

– Postoji neki čovek koji ide i dogovora stvari naočigled svih. On je tako išao i dogovarao, ne uzimajući u obzir našu zemlju. Ja sam slučajno sedeo pored australijske delegacije i on je sa njima ćićorio, ne znajući da sam ja neko ko učestvuje na Evroviziji – rekao je on i dodao:

– Nisam se razočarao, meni je 19. mesto kao da smo bili prvi.

Milan je otkrio i neke do sada nepoznate detalje koji su se dešavali iza kulisa. Recimo, da su Srbiji na Evroviziji tražili čak 19.000 evra za bubnjeve.

– To je deo naše scenografije koja je bila komplikovana da se prenese u Portugal. Oni su se ponudili da nam naprave nove i to je bila cena – rekao je, te dodao da su na kraju ipak poneli svoje bubnjeve.

Kako kaže, još pre mesec dana znao je ko će pobediti na 63. Evroviziji.

– Mesec dana pre Evrovizije smo bili u Tel Avivu i bilo je jasno koliko oni žele da pobede, sve je bilo u znaku nje. Bilo nam je jasno da će ona pobediti – kaže, a potom komentariše skandal koji je obeležio Evroviziju.

Naime, tokom nastupa Velike Britanije jedan muškarac izleteo je na scenu i oteo pevačici SuRie mikrofon, a sve to se dešavalo neposredno pred izlazak naše delegacije na scenu. – Svukli su ga sa bine i tukli pred nama. Nije bilo svejedno. Ja nemam tremu, ali nije bilo svejedno – rekao je Milan, a potom se osvrnuo i na uvredljive komentare novinara “Daily maila”, koji je za Lukića napisao da je “Najstrašniji snagator koji izgleda kao satanista”.

– Ružno je i to ne priliči tako nečemu. Oni veličaju stvari koje su izopačene. Ja to stvarno nisam čuo, ali ako im je za osvetu… ja sam sa mikrofonom BBC-ja radio intervjue tamo, tako da videće kako su prošli – rekao je Milan kroz smeh.