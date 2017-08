Milan Kalinić: Skoro 12 godina sam u braku i nadam se da ću u njemu ostati celog života

Povezane vesti



Milan Kalinić već dugi niz godina privlači pažnju javnosti. Popularni glumac i voditelj je u intervjuu otvoreno govorio o svom poslu, ali i porodičnom životu, o kojem nije baš često govorio u medijima.

Na koju emisiju i nisi baš ponosan?

– Nemam ništa protiv te emisije konkretno ali mislim da mi vođenje “Velikog Brata” nije trebalo, ništa se tu loše nije desilo, ali mislim da to nisam morao da radim. Ali, tad sam bio u “Emotionu”, to sam bukvalno uradio zbog kolegijalnh odnosa. To ljudi ne mogu da shvate da kada imaš porodicu nemaš prava da vise držiš do sebe i da imaš tako čvrste principe kao kad si sam. Ali ljudi ne mogu da shvate da neke stvari čovek radi zato što je pre svega i prijatelj sa nekim. Naravno da neka donja crta postoji, ispod koje ne idem, bar ja.

Svoju intimu i porodični život si uspeo da sačuvas za sebe. Kako?

– Ja sam 11 i po godina u braku, 12 i po sve ukupno sa Sandrom. Tek u poslednje vreme, i to zbog toga sto sam ja počeo da kačim slike sa njom malo više, ljudi mogu da kažu šta se to desilo sa njom, nismo je ranije primećivali, vidi kakva je riba. Ona ne voli da se eksponira.

Kakav si kao otac? Da li imaš dugačiji odnos sa Teom a drugačiji sa Vukom?

– Tea je već velika, ima devet i po godina. Deca su mi vaspitana. Idemo iz takvih familija i Sandra i ja, nema na koga da budu nevaspitana. Najbitnije mi je da budu dobri i pošteni ljudi, to ih učim. Mislim da su moji roditelji bili fenomenalni u vaspitanju, pogotovo majka, i stvarno se trudim da ukradem od nje mnoge stvari. Svaki roditelj je slab na svoje dete, ali ja se trudim da realno sagledavam stvari. Nisam od onih, njegovo je dete naj-naj. Sandra i ja se često zapitamo da li smo mi užasni roditelji, da li preterujemo. Za neke stvari za koje roditelji prema drugoj deci, ma ni ne trepnu, nego čak i sa osmehom gledaju za tu istu stvar, Tea i Vuk kod mene i Sandre “lete od zida do zida”. Ljudi se jednostavno ne bave svojom decom, ne vaspitavaju ih. Roditeljstvo nije za džabe nazvano najtežim poslom na svetu.

Da li je u tvom braku bilo oscilacija, kako ste opstali zajedno više od deceniju?

– Naravno da je bilo. Razvesti se je najlakše, a opet sa druge strane je i mnogo teško. Ljudi se uhvate za ovu stranu koja je lakša. Brak je teži put, ali ispravan. Ljudi ulaze u brak ne razmišljajući mnogo o tome koliko je teško i šta će ih sve čekati. Ja sam evo skoro 12 godina u braku i nadam se da ću u ovom braku ostati celog života, zaista dajem sve od sebe da tako bude. Daje i Sandra. Moraš biti spreman na tom putu da naiđes na kamen, da naiđeš na uspon i da trčiš uz taj uspon, ako misliš da je sve ravno i da je sve nizbrdica, e onda naravno da ćes da se ražočaraš.