Milan Kalinić siguran u sebe: Neuporedivo sam bolji od Đanluke Vakija!

Milan Kalinić, koji će ove godine napuniti 45 godina, može da se pohvali da ima telo za poželeti. Kako je poznati glumac i voditelj rekao, trenira celog života.

Kalinić je otkrio da retko izlazi i nije se složio na konstatacijom da trenira kao nikad ranije.

– Ne znam zašto se to tako postavlja. Ja treniram čitavog života. Rezultati nisu došli tek sada… Nego, sada su postale te društvene mreže, pa onda okačiš sliku. Javnim ličnostima te društvene mreže pomažu u nekoj reklami, u nekoj promociji… Ko priča od javnih ličnosti da to nije rađeno s nekim ciljem i planom, mislim da izmišlja… – rekao je Milan Kalinić u intervjuu za Telegraf.

A post shared by kalinic.milan@yahoo.com (@kalinic.milan72) on Jul 29, 2017 at 8:21am PDT

Glumac i voditelj “Pinkovih zvezda” pohvalio je svoju suprugu Sandru i rekao da ona bolje izgleda od njega.

– Moža žena je uz mene počela da trenira, zato što sam ja takav kakav sam, ali ona je počela odskora. Nikada se nije bavila sportom. Nikada nije ništa trenirala… Ušla je jednom u teretanu i pala je u nesvest. Jednostavno, to je genetika neverovatna – iskren je on.

A post shared by kalinic.milan@yahoo.com (@kalinic.milan72) on Jul 10, 2017 at 10:56am PDT

Na priče da ga neki ljudi porede sa italijanskim milionerom Đanlukom Vakijem, Milan se nasmejao i odgovorio:

– Ne znam. Daj Bože ako me porede… Evo, razveo se skoro… Tu nismo isti. Drugo, on ništa ne radi, nasledio je sve. Treće, Sandra (Milanova supruga, prim.aut) mi je rekla: “Ja sam mislila da je on mnogo stariji, pa tako stari.”…. On ima 50 godina. On je samo 5 godina stariji od mene. Nisam bolji, nepouredivo sam bolji. Ako ništa, ja imam bolju ženu, ne menjam je i moja je. Moja žena je za sve te njegove… Tako bih se ja takmičio s njim, u tome – zaključio je Milan Kalinić.