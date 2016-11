Milan Kalinić iskreno: Ja sam najdosadniji čovek na svetu, a nisam ni neki ljubavnik

Milan Kalinić ne krije da je, za razliku od glume i voditeljskog posla, nevešt kada je u pitanju ljubav, i kaže da se sa tim slaže i njegova supruga .

Po tom pitanju je, kaže, oduvek bio iskren i ne beži od toga da prizna da nije savršen.

– Kada bih znao da postoji škola za ljubavnike, pošto sam ja očajan ljubavnik, ja bih je prvi upisao. Mislim da to ne može da se nauči. Jednostavno se rodiš sa tim – rekao je Milan u emisiji “Premijera”.

On za sebe kaže i da je privatno veoma dosadan, iako se to uopšte ne bi reklo s obzirom na veliku popularnost koju je stekao upravo zahvaljujući vrcavom humoru koji demonstrira u emisiji “Pinkove zvezde”. Milan tvrdi da njegova supruga može da potvrdi da on uopšte nije zabavan.

– Kada bi pitao moju ženu, ona bi ti rekla da sam ja najdosadniji čovek na svetu – kaže Milan.