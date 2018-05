Mia Borisavljević: Vraćam se polako poslu, ali sa manje nastupa nego ranije

Povezane vesti



Folk pevačica Mia Borisavljević nedavno se po prvi put ostvarila u ulozi majke. Ćerkica Ema joj je odmah po dolasku na svet promenila život i njenom nevenčanom suprugu Bojanu Bokiju Grujiću, koji se sjajno snašao u ulozi oca, što je iznenadilo i samu Miju.

– Bojan uopšte ne izgleda trapavo kada je briga oko bebe u pitanju i mogu vam reći da sam se baš iznenadila, posebno prvog dana, kada sam došla iz porodilišta. Mislila sam da nema šanse da će mi bilo šta pomoći, a on me je odmenio 90 odsto! Pitala sam se bukvalno “Odakle ti to znaš?”. Nije ni čudo, s obzirom na to da njegova sestra ima troje dece – ispričala je Mija, koja je otkrila zbog čega se već sada, posle nešto manje od dva meseca, vratila na scenu.

A post shared by Bojan Grujic Official (@bojanbokigrujic) on Mar 24, 2018 at 6:23am PDT

– Vraćam se polako svom poslu, ne onako kao pre, da imam pet nastupa nedeljno, naravno, do toga još neće doći, ali, po jedan nastup nedeljno sam prihvatila od maja jer sam shvatila da nema potrebe da pravim toliku pauzu, da mogu da se spremim i psihički i fizički. Haotično je, ali mi smo na taj haos navikli – priznala je Mia u intervjuu za emisiju “Ekskluzivno”, a potom dodala da uvek ima ko da čuva malenu Emu.

A post shared by Mia Borisavljevic (@miaborisavljevic) on May 8, 2018 at 4:37am PDT



– Organizujemo se super, imamo veliku pomoć moje i Bojanove majke. Nemamo nijednu dadilju, još je rano za takvo planiranje. Dovoljni smo ja, Bojan, moja i Bojanova mama, tako da beba ne ostaje sama – objasnila je pevačica.