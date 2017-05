Mia Borisavljević: Jesam ljubomorna, ali mi prija kada gledaju mog dečka

Pevačica Mia Borisavljević nedavno je otkrila da je već godinu dana u vezi sa svojim kolegom Bojanom Grujićem i priznala da joj ne smeta što ga gledaju druge žene.

-Ne, baš mi je drago, zamisli da imaš nekog pored sebe koga neće niko da pogleda. Ja jesam ljubomorna za neke normalne stvari, ali to kada ga gledaju mi prija, rekla je pevačica.

Bojan se našalio pa je na pitanje da li mu pevačica nešto brani, bez razmišljanja odgovorio.

-Sve mi brani, do juče sam bio zaključan u podrumu, a danas su me pustili i dali mi da jedem. Sad kad završim snimanje, opet me zaključavaju, rekao je Bojan.