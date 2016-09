Merima Njegomir: Danima ponavljam da se nisam udala, ali to niko neće da napiše



Pevačica Merima Njegomir okončala je posle nešto više od godinu dana vezu sa Dragoljubom Markovićem, biznismenom iz Surčina, koji je široj javnosti poznat i kao kum pokojnog Zorana Đinđića.

Ona već poslednjih šest meseci živi na Kosmaju, gde se, kako kaže preporodila.

Pisalo se da je razlog za njen prekid sa Markovićem njegova bivša žena Ljiljana, koja mu je, prema rečima neimenovanog izvora, uzela i poslednji dinar, ali Merima tvrdi da to nije tačno:

– To nema apsolutno nikakve veze sa njegovom bivšom suprugom. Družila sam se sa svojim prijateljem, više se ne družimo, više ne izlazimo, ali to ništa ne znači. Taj članak o bivšoj ženi je potpuno izmišljen. Niti je bilo svađa, niti je bilo bilo kakvih problema, niti je bivša supruga razlog. Oni nisu u braku, ja mislim, već desetak godina, pa to nema nikakve veze. To je sigurno neko izmislio da bi prodao novine ili ko zna zbog čega.

Osim toga, Merima takođe kaže da nije tačno to što se piše da se razvela jer se, kako objašnjava, nije ni udavala za Dragoljuba.

– Ja se nisam ni udala da bih mogla da se razvedem. Ja već pet dana ponavljam da se nisam udala, ali to niko neće da napiše. To može da se proveri. Odete u bilo koju opštinu i ukucate Merima Njegomir i videćete da sam se udala jedan jedini put za svog muža Milana Njegomira sa kojim imam četvoro dece. I nikad se posle toga nisam udavala i smatram da se nikad više neću ni udavati – napominje pevačica.