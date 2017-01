Melina i Haris Džinović strogi roditelji: Naša deca nemaju Instagram i Snepčet, zabranjeno im je!

Haris Džinović dočekao je novu godinu na Zlatiboru, gde je nastupio ispred nekoliko hiljada obožavalaca. Njegova supruga Melina je bila uz njega sa sinom i ćerkom.

– To su dva različita osećaja, stvarno, bez obzira na te niske temperature. Čovek uvek izdrži kad vidi pred sobom 10 do 15 hiljada ljudi, tada se hladnoća uopšte i ne oseti – rekao je Haris za “Premijeru” i komentarisao zašto on i Melina nikad nisu tema tabloida.

– Melina i ja živimo jedan potpuno normalan život, bez ikakvih skandala. Nismo interesantni. Nisam ja čovek koji je tek juče započeo karijeru, prema tome nije to interesantno, nema tu intriga, nema tu podvala – objasnio je on.

Melina je otkrila zbog čega kriju decu, Đinu i Kana, od medija.

– Privatno sam oduvek ponosna na brak, decu, na taj neki život koji veoma lepo vodimo, koji je stabilan. Svi zaboravljaju da Đina i Kan imaju 12 i 13 godina i ja sam još uvek u mogućnosti da im taj Instagram i Snepčet zabranim.