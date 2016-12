Melina Džinović: I ovu Novu godinu dočekujem radno sa Harisom



Melina i Haris Džinović će Novu godinu proslaviti na Zlatiboru, gde će pevač i nastupati.

Ona će ga bodriti iz publike, što čini za svaku Novu godinu.

– To su uvek radni dani kada smo zajedno. Ipak, nismo mi u muci da nemamo slobodno vreme, to se uvek nađe. Nismo u rudniku 365 dana, nije to tako strašno. Hari radi dva puta nedeljno. Za druženje sa prijateljima i za naša putovanja uvek imamo vremena – kaže Melina, a piše alo.rs.

Ona otkriva da u slobodno vreme Haris voli da kuva.

– Fantastično nam je, ove godine smo se svi popravili! Hari je odustao od klope na vreme, pa je i skinuo kilograme. Ja nisam, pa se i dalje patim! Od januara ću da regulišem sve – priznaje Melina.