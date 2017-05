Melina Džinović: Meni ništa nije draže nego da budem supruga Harisa Džinovića

Melina i Haris Džinović u ljubavi su već deceniju i po i imaju dvoje dece, ćerku Đinu i sina Kana, a kako nam je otkrila dizajnerka, oni žele još jedno dete.



– Jako to želimo, krivim sebe što sam bila neodlučna, trebalo je da idemo i na treće, što nije isključeno da hoćemo. Deca i porodica su nam smisao života definitivno, posao i sve ostalo dolazi na broj dva – bila je iskrena Melina Džinović.

Za njihov brak uvek se nekako vezuje i priča o prevelikoj razlici u godinama. Melina je sa Harisom počela u svojoj 22. i danas ima 35, dok je Haris trideset godina stariji od nje.

Međutim, takve priče su jedno, a njihov brak je dokaz da prava ljubav zaista ne broji godine.

– Nama je to smešno, da budem najiskrenija. Ko god da je seo sa mnom i Harijem, video je da se ta razlika u godinama ne primećuje. Mi smo dvoje ljudi koji su se zaista našli, tako da ako neko voli da broji, nek broji, a mi od prvog dana nismo imali tu temu. Brojke su samo na papiru i jednostavno na ljudski duh i na ljudske odnose ja mislim da to ne može da utiče. Našla sam čoveka svog života i šta sad da pitam? Odakle si? Koliko imaš godina? Ma ne pada mi na pamet – odlučna je Melina Džinović.

Melina Džinović: Najvažniji je muškarac za koga ćeš da se udaš, jer ti on odredi ceo život

Ona je poznata po tome da oblači svetske zvezde, ali pre svega je svi poznaju kao suprugu pevača. Njoj to prisvajanje ne smeta, naprotiv.

– Meni ništa nije draže nego da budem supruga Harisa Džinovića. Ne znam zašto je to sporno? Verovatno je to ovaj feminizam doneo da se žene bune kada ih nazivaju po suprugu. Ja sam prvo supruga jednog velikog čoveka u svakom smislu, ne samo po karijeri, i meni je ponos toliki da ne mogu da vam objasnim. Mene Haris zove Melša i ja se javljam na telefon sa: “Ćao, ja sam Melša Harijeva”, a s druge strane to kako će vas zvati niti ruši, niti pravi vaš identitet – kaže Melina Džinović.

Haris i Melina Džinović otkrivaju da njihova ljubav odoleva svim iskušenjima

Razvodi na estradi su sve učestaliji, a dizajnerka tvrdi da joj se zbog toga slama srce.

– Žao mi je kad čujem da se par razvodi a imaju decu, s druge strane, očigledno je neminovno, tužno je i mislim da ti lomovi emotivni teško padaju svima – priča ona.

Melinine haljine nose mnoge svetske i balkanske zvezde. Ceca seksi belu u novom spotu “Anđeo drugog reda”, a pevačica Džesi Džej je ponela crnu toaletu u Kanu. Kada su svetske zvezde u pitanju, pre nje haljine su nosile i Šeron Stoun, Dženifer Lopez….

– Ah da, uveselilo me je kada sam videla da je Džesi obukla tu haljinu za Kan. A Ceca izgleda nikad bolje, ali mislim da nije stvar u haljini, ona prosto sija. Moje haljine može da kupi ko želi, a Ceca prva može da odabere stvari koje joj se sviđaju zato što je odabrala “Hamel” još 2012. Divno je što je poznatih dama sve više, ovo je san snova od posla i drago mi je što ide ovom putanjom – kaže Melina na pitanje kako se odlučuje na to ko će da kupi njene haljine, i dodaje da u svemu ima veliku podršku supruga koji joj je pomogao da donese prave odluke o inostranstvu.