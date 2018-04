Melina Džinović: Majčinstvo, supružništvo i porodična harmonija se ne mogu meriti ni sa čim na svetu

Uzmemo li u obzir da njene kreacije nose najpoznatije žene sveta, na primer, Dženifer Lopez i Šeron Stoun, ali i da se haljine “Hamel” mogu kupiti na više od pedeset lokacija, od Kanade do Afrike, nećemo pogrešiti u zaključku da je Melina Džinović jedna od naših najuspešnijih dizajnerki. Iako sama ne spori uspeh koji je ostvarila, napominje da se nijedan poslovni podvig ne može meriti sa porodičnom i bračnom srećom u kojoj uživa već petnaest godina.

Razgovor sa Melinom započeli smo sumiranjem utisaka koje je ponela iz Pariza, gde je nedavno boravila na prestižnoj “Nedelji mode”.

– Za Pariz me vežu predivne uspomene, s tim što sam sada u taj grad, koji doživljavam kao svoj, putovala prevashodno zbog posla. Prvi put sam službeno boravila na “Nedelji mode”, što doživljavam kao veliki pomak u svojoj dizajnerskoj karijeri. Kolekcija, koja je prethodno dobro prošla u Milanu, prikazana je potencijalnim poslovnim saradnicima u “šou-rumu” u Parizu. Reakcije su bile odlične, sklopili smo nove poslovne ugovore i mogu da kažem da je ovo bilo jedno lepo i uspešno putovanje. Dan je bio rezervisan za sastanke, dok sam u večernjim satima sa Harijem uživala u društvu dugogodišnjih prijatelja.

Da li ste prikupili ideje za novu kolekciju? Pariz je uvek inspirativan.

– Istina je da Pariz nadahnjuje, ali tamo sam otišla isključivo zbog novih poslovnih angažmana. Naredna tri-četiri meseca trebalo bi da se pobrinemo za narudžbine koje smo dobili, a potom će na red doći planovi za novu kolekciju. Zadatke uvek rešavam jedan za drugim. Ako bih paralelno radila na više projekata napravila bih neki propust.

Imajući u vidu da se odlično snalazite na relaciji porodica-brak-posao, neosporno ste dobar organizator.

– Lako je biti dobar organizator kad imate na koga da se oslonite. Dok smo Hari i ja na putu o Đini i Kanu brini moji roditelji, a tu su i devojke koje godinama žive sa nama i u koje imam veliko poverenje.

Čini li vam se ponekad da neki segment vašeg života trpi?

– Nemam previše vremena za one tipično ženske stvari, kao što su odlazak na kozmetički tretman ili u teretanu, ali ne mogu da kažem da mi oni previše nedostaju.

Uprkos tome, mnogi smatraju da ste najbolji promoter haljina koje kreirate.

– Sa trideset sedam godina malo se kila dobilo, malo se ne trenira, ali generalno sam zadovoljna svojom figurom. Primer sam da haljina može dobro da stoji i na ženi koja nosi veličinu 40. Štaviše, mislim da “Hamel” dolazi do punog izražaja tek na telu žene koja nema manekenske proporcije, i to je upravo ono što se sviđa našim kupcima.

Mogu li vaše haljine da priušte “obične žene” ili su one rezervisane za zvezde kao što su Šeron Stoun, Dženifer Lopez, Paris Hilton?

– Nijedna haljina nije pravljena specijalno za neku zvezdu. Sve što su neke poznate žene obukle deo je klasične “Hamel” kolekcije koja je dostupna u našem butiku u Beogradu, kao i na “onlajn šopu”. Ne postoji stvar koju određeni klijent može da dobije, a žena koja ušeta u radnju ne može. Osim toga, cene su prilagođene ovdašnjim prilikama, a s obzirom da se haljine kupuju, jasno je da tržište postoji.

Generalno, da li je nužno potrošiti mnogo novca za odeću da bi se dobro izgledalo?

– Ne znam šta da vam odgovorim. Šta god kažem o cenama meni se ne veruje. Iz nekog razloga svi misle da ja prva dajem ogromne svote novca za odeću. Istina je da ne štedim na garderobi ali, konkretno, ako pričamo o haljinama“Hamel”, one ne zahtevaju ogroman izdatak, a mogu da se obuku u različitim prilikama. Često mi se dešava da iz kuće izađem u podne, a vratim se u kasnim satima. Ista haljina, uz različitu obuću, može da bude dobar izbor i za šetnju po gradu i za odlazak na večeru. Najradije nosim haljine od žerseja jer su mekane, udobne i ne sputavaju.

Šta biste preporučili damama da ovog proleća uvrste u svoj ormar?

– Naše žene izuzetno su lepo obučene i, rekla bih, dovoljno modno osvešćene. Moda se danas prati preko “Instagrama” i sve informacije lako su dostupne. Ne pratim slepo trendove, ali volim kad vidim da je žena izabrala pravu boju odeće spram tena i boje kose, ili da je adekvatno obučena za određenu priliku. Ako mi se nešto ne dopada, to su čizme iznad kolena kao deo dnevne kombinacije.

Bili ste u prilici da upoznate neke planetarno poznate žene. Šta prvo pada u oči u njihovom načinu odevanja?

– Pre ćete njih videti u patikama i bez šminke nego nas, obične žene. Uostalom, obratite pažnju na njihove slike u časopisima i videćete da uglavnom nose „japanke“ i najobičnije majice. Rekla bih da je kežual stil, to jest relaksiranost u oblačenju, neuporedivo veći trend u svetu, nego što će ikada biti kod nas.

Iako je nesumnjivo uspešan u poslu kojim se bavi, Haris ima običaj da istakne da ste van granica zemlje vi popularniji od njega.

– On se vodi geografskim odrednicama, u smislu da je o brendu “Hamel” pisao brazilski “Vogue” ili ruski “Cosmopolitan”, ali i da su haljine koje sam radila “šetale” crvenim tepisima širom sveta. Da se razumemo, trag koji je Haris Džinović ostavio u svom poslu nemoguće je meriti sa bilo čim. Što bi se reklo, on je živa legenda.

U intervjuu koji je pre nekoliko meseci dao za “Hello!” pričao je kako, iako imate pomoć u kući, niko ne ume da ispegla košulju tako dobro kao on.

– Po tom pitanju ništa se nije promenilo. I dalje sam pegla svoje košulje. (smeh)

Da li u svemu što radi zahteva perfekcionizam?

– Sve čega se prihvati voli da odradi na nivou koji je sam odredio. Takav je i sa košuljom, i u kuhinji, i u pevanju. Visoko postavlja standarde u svim oblastima života. To je jednostavno Hari. Zajedno smo petnaest godina, navikla sam na njegovu perfekciju. Štaviše, ima trenutaka kada poželim da sam i sama toliko zahtevna.

Suprug vam je ogromna podrška u svemu što radite, kao i vi njemu. Koliko parova poznajete čiji je brak tako skladan kao vaš?

– Kad me pitaju u čemu je tajna srećnog braka, moj odgovor je uvek isti: ljubav rešava svaki problem. Hari i ja u okruženju imamo mnogo parova čiji je brak lep i funkcionalan. Činjenica je da su razvodi postali svakodnevna pojava, ali postoje ljudi koji još veruju u zajedništvo.

Svojevremeno ste ispričali kako su vas brak i majčinstvo učinili toliko ponosnom da ste one koji bi vam se obratili sa “gospođice” ispravljali, uz napomenu da ste gospođa.

– Istina je, zaista sam to radila. Majčinstvo, supružništvo i harmonija koju imate u porodici ne mogu se meriti ni sa čim na svetu. Možda pre neku godinu, dok nisam imala posao, to nisam mogla da tvrdim sa potpunom sigurnošću, ali danas, kada postižem profesionalne uspehe, sigurna sam da je sve nebitno u odnosu na zadovoljstvo na privatnom planu. Moja najveća sreća dolazi od moje porodice i to se nikada neće promeniti.

Karijeru ste, kažete, počeli da gradite relativno kasno, sa trideset godina. Mislite li da bi nešto bilo drugačije da ste prve dizajnerske korake napravili koju godinu ranije?

– Posao kojim se bavim zahteva vreme i iskustvo. Da sam počela ranije, sigurna sam da bih neuporedivo više grešila. Ovako, izbegla sam mnoge teškoće i razočarenja. Sada, kada sam po godinama najproduktivnija, imam dovoljno elana za rad, jer ga nisam uludo potrošila u mlađim danima.

Na koliko lokacija u svetu mogu da se kupe vaše haljine?

– Pariska “Nedelja mode” donela nam je nove klijente, pa će se brend “Hamel” uskoro naći u više od pedeset objekata širom sveta. Srećna sam, naravno, ali nećemo se zaustaviti na tome. Haljine se prodaju u dva grada u Brazilu, u dvanaest gradova Amerike, u Londonu, Bejrutu… U Španiji i Grčkoj. Na listi su i Katar, Egipat, Kanada, Rusija, ali i Trinidad i Tobago. U pojedine zemlje haljine su stigle pre mene.

Kako vidite svoj život za deset godina?

– Nikada ne gledam tako daleko. Imam poslovni plan za narednih šest meseci i njega se pridržavam. U mom životu sve se dešavalo spontano, taman kada je trebalo. Da sam pravila dugoročne planove, možda ne bih ostvarila ni deo.

Da se zadržimo na planovima za iduću nedelju. Gde ćete biti u petak, kada ovaj intervju bude objavljen?

– U Istanbulu, sa suprugom. “Ukrali” smo nekoliko dana za mini-odmor, a pošto je ćerki moje sestre rođendan biće to idealna prilika da se vidimo sa najmilijima.