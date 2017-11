Melina Džinović kreira za Maraju Keri

Posle brojnih svetskih zvezda koje su se na značajnim događajima pojavile u haljinama brenda “Hamel”, i slavna svetska pevačica Maraja Keri poželela je specijalno dizajniran model za sebe.

Naša dizajnerka Melina Džinović odgovorila je zahtevima čuvene pevačice koja rado ističe svoj dekolte i po njenom ukusu kreirala model koji je Maraju oduševio i koji je ponela prilikom ekskluzivnog intervjua koji je tradicionalno davala u susret praznicima zbog svoje čuvene pesme “All I Want For Christmas Is You”, najslušanije božićne pesme u celom svetu više od decenije.

– Naravno da sam želela da ispunim zahtev Maraje Keri i originalni model prilagodim njenim željama. Ona ima veoma lep dekolte koji voli da pokaže i to je zapravo jedina ispravka na modelu. Nadam se da će joj se dopasti i nova kolekcija koju ću uskoro prezentovati kod nas ali i širom sveta gde se prodaje “Hamel” – kaže Melina čije su modele ponele i druge zvezde poput Dženifer Lopez, Šeron Stoun, Kejt Bekinsejl, Sofije Vergare…