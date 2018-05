Medijima pristup zabranjen: Na kraljevskom venčanju biće samo jedan novinar

Pred svoje venčanje 19. maja britanski princ Hari doneo je odluku koja je mnoge iznenadila

– Momci preuzimaju kontrolu, trenje između nas medija i njih je rezultiralo situacijom kakvu imamo danas – rekao je Artur Edvards, fotograf britanskog časopisa The Sun koji je karijeru posvetio fotografisanju i praćenju kraljevske porodice.

Prirodno napeti odnosi između kraljice Elizabete i porodice Vindzor s jedne strane i ondašnjih medija s druge strane prerasli su u otvoreni rat, piše The New York Times, a rezultat toga je da na venčanju princa Harija i glumice Megan Markl gotovo uopšte neće biti medija. Jedan novinar će biti u crkvi, dok će još nekoliko fotografa imati pristup dvorištu dok traje venčanje za koje će građani kroz poreze “iskeširati” 4,8 miliona dolara. Edvards otkriva da je Hari postao toliko povučen da više okupljene novinare ni ne pozdravlja, što je do sada bilo pitanje bontona. Edvards je uveren da je odluka o nepozivanju novinara Harijeva odluka, jer je sigurno da mu kraljevska pres služba nije savetovala da tako nešto uradi.

– On i Megan su videli šta se pisalo u poslednje vreme i odlučili da je dosta – rekao je Edvards. Jasno je kao dan da razvedena američka glumica Markl čija je majka Afroamerikanka nije mlada koju su zamislili konzervativni obožavaoci monarhije. Dok su je neki relativno blagonaklono upoređivali s Grejs Keli, još jednom princezom iz “američkog uvoza”, drugi britanski mediji su naglašavali da Markl nema “ni karijeru Keli, ni njen pedigre i harizmu”.

Intervjuisali su članove Markline porodice koji nisu pozvani na venčanje, rastezali probleme njenih roditelja, očeve dugove i pokušaje da smrša za venčanje ćerke i stalno iznova vrteli izjave njene polusestre Samante Markl koja kaže da je “Megan oduvek htela da bude princeza, sigurno je znala šta radi, a pada i na crvenokose muškarce, vrlo je proračunata”.

Čak je i princ Hari rekao da će se “Megan napokon udati u porodicu koju nikada nije imala”. Tabloidi i kraljevska porodica “stubovi” su konzervativne Britanije, piše The New York Times. Povezano je to i s tretmanom kojeg porodica doživljava već decenijama. Ako nije reč o venčanjima i rađanju dece, što su trenuci kada mediji nekritički obožavaju i uzdižu Vindzore, ostatak vremena je posvećen traženju mana i skandala, te javnim debatama o tome “trebaju li nam ti neradnici koji žive na grbači naroda i nikako ne doprinose”.

– Mediji i porodica su oduvek u nekom zagrljaju koji vrlo brzo može postati fizički okršaj. Obe strane su svesne koliko zavise jedna od druge – kaže Stig Abel koji je radio u pres službi palate.

Jaz se dodatno produbio s mlađim generacijama, prinčevima Harijem i Vilijamom. To svoje izvorište možda ima u načinu na koji je u medijima tretirana njihova majka, pokojna princeza Dajana, a posebno njena smrt. Ona je i poginula bežeći od novinara koji su je ganjali po pariskim ulicama.

– Prvo su je ganjali poput čopora gladnih pasa, a onda, umesto da pomognu, fotografisali su je kako umire na zadnjem sedištu automobila – rekao je u prošlogodišnjem intervjuu princ Hari koji je imao 12 godina kada mu je poginula majka.