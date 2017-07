Masimo Savić spreman za Exit: Zanima me da čujem kako Lijam Galager sada zvuči uživo

Popularni muzičar Masimo Savić nastupa na ovogodišnjem Exitu i sa velikim nestrpljenjem očekuje da izađe na binu i pruži najbolji provod i muziku svim svojim fanovima, ali i posetiocima iz čitavog sveta koji će se okupiti na Exitu.

Masimo otkriva i koje će nastupe pogledati na festivalu.

– Imam puno obaveza oko svog nastupa, jer dovodim opaki bend sa sobom, tako da ne znam šta ću uspeti da pogledam od ostalih koncerata. Inače ne volim velike stejdževe, ali moji prijatelji imaju tamo stan sa pogledom na tu binu i onda kod njih pijemo piće, hladi nas klima i uživamo u koncertima – kaže za “Blic” Masimo.

On nastupa na Fusion bini, 9. jula (00.30) i ističe da bi voleo da vidi Lijama Galagera i “The Jesus and Mary Chain”.

– Galagera bih voleo da vidim šta radi u solo vodama, u novoj postavi. Zanima me da čujem kako sada zvuči uživo. Jel ima stav i jel ima muda. “The Jesus and Mary Chain” me to podseća kada sam jednom bio na koncertu “Partibrejkersa” i kada sam video Antona i tu njegovu ozbiljnu rokenrol svirku, ima neke određene grandioznosti u tome, a tako nešto očekujem i od ovog benda.