Marko Živić o bivšoj supruzi: Nataša i ja smo bili prijatelji, a to smo i ostali posle razvoda

Popularni glumac Marko Živić je poslednjih meseci angažovan na nekoliko projekata. Ljubitelji serijskog programa imaju prilike da ga vide u ostvarenju “Senke nad Balkanom” i “Psi laju, vetar nosi”. Takođe je i voditelj šou programa “Luda noć”.

Jedan je od onih umetnika koji retko govori o svom privatnom životu. Javnost je donekle upoznata sa činjenicom da je prva Markova surpuga, od koje se razveo pre nekoliko godina, danas uspešna voditeljka Nataša Pavlović.

Iako mnogi ne znaju njih dvoje su ostali u sjajnim odnosima da su skoro stalno u kontaktu.

– Što se tiče Nataše, nedavno sam joj čestitao rođenje drugog deteta. Nataša i ja smo bili prijatelji dok smo bili u vezi, a to smo i ostali posle razvoda. Čujemo se kada su praznici, Nova godina, rođendani. Kada se sretnemo, lepo popričamo. Mislim da je to normalno. Možda su neka tuđa iskustva traumatičnija, moje nije – iskren je Marko koji je svojim stavom dao do znanja mnogima, da ukoliko je ljubav u odnosu nestala, poštovanje i ljudskost treba uvek da postoje.