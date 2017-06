Marko Louis: Srbija je zemlja u kojoj se jedino isplati da radiš ono što voliš

Nekada košarkaš, danas uspešni kantautor, aranžer i stvaralac neobičnog zvuka, Marko Stojanović Louis u svom duhu i genima nosi sposobnost da generiše zvuke različitih kultura, čime je oplemenio muzičku scenu u Srbiji. Kako kaže, njegova najveća inspiracija jeste romska muzika.

“Doviđenja”, “Cveće cafnalo”, “Đelem, đelem” neke su od duboko emotivnih numera sa albuma koji je Marko želeo da posveti svojim roditeljima. Novi album bogat je duetima. Vasil Hadžimanov, Vlatko Stefanovski, Božo Vrećo, Tanu Saxena, Adnan Šaran, samo su neki od umetnika koje je Marko uvrstio u svoj “Beskraj”.

Album koji ćete predstaviti publici na Mountain Music Fest–u na Divčibarama, nazvali ste “Beskraj”. Koje granice pomera Vas album?

– Pre svega pomera granice u našim glavama. Muzika je dimenzija u našoj svesti gde ne postoje granice. Ja sebi nisam postavljao nikakve granice, da li geografski ili muzički, dok sam radio na albumu “Beskraj”. Uticalo je puno muzičkih pravaca i kultura na zvuk ovog albuma, a i na moju estetiku. Sa druge strane sarađivao sam sa izvođačima i umetnicima širom regiona pa čak i do Indije, Jermenije i Amerike.

Koliko Vam je internet pružio osećaj beskonačnosti? Kakav je bio značaj Skype-a u nastanku albuma?

– Bilo bi super da mi je Skype sponzor albuma, ko zna dokle bi stigao. Šalu na stranu, može da se kaže da je nacrt za aranžman za pesmu “Pašana” nastao preko Skype, takođe smo Tanu Saxena i ja radili preko Skype na njenom indijskom tekstu u pesmi “Pada noć”. Mogu da kažem da koliko god nas diskonektuju nove aplikacije, pametni telefoni i socijalne mreže, toliko nam i daju mogućnost da se povežemo sa ljudimo širom sveta samo pomoću jednog klika.



Internet, sa druge strane, nameće rivalitet i “klik” – kao meru vrednosti. Gubi li prava umetnost na tom polju bitku sa komercijalnom?

– To je individualna stvar. Uvek je bio način vrednovanja umetnosti poremećen. Da li je to merenje “klikova” ili je to top lista na poznatim televizijama. Novac diriguje često i klikove i marketing. Velika razlika je danas da, i ako nemaš puno novca za marketing, a imaš dobru pesmu i tada imaš mogućnost da dođeš do velikog broja pratilaca i fanova tvoje muzike.

A post shared by M A studio (@ma.studio.insta) on Jun 9, 2017 at 11:42pm PDT

Osim emisije “Tri boje zvuka” na RTS-u, na našoj medijskoj sceni ne postoji više prostora preko koga bi bila promovisana muzika koju Vi stvarate. Šta smatrate razlogom za ovakvu pojavu?

– Ne bih znao koji je razlog, ali mislim da bi mogle da postoje bar još jedna ili dve muzičke emisije koje bi bile sigurno gledane, pošto ima dosta publike za autorsku muziku u regionu.

Sada živite i stvarate u Srbiji, a živeli ste u Nemačkoj. Da li je na prostoru Balkana povoljniji ambijent za nastanak muzike koju svirate?

A post shared by Milica Kocic (@silk.senorita) on Mar 15, 2016 at 9:18am PDT

– Za razliku od Nemačke, za mene je Srbija zemlja u kojoj se jedino isplati da radiš ono što voliš.

Sarađivali ste sa brojnim umetnicima iz drugih zemalja, sa drugih kontinenata i iz drugih kultura. U kojoj meri je prizvuk njihove muzike začinio i oplemenio novi album?

– Kao što sam rekao, različite kulture i muzike su veoma uticali na moj zvuk. Sa druge strane, svaki pojedinac sa kojim sam sarađivao na ovom albumu uneo je svoj kontrast i dao svoju energiju u svaku pesmu. Posebno mi je drago da sam muzicirao sa izvođačima koji su potpuno drugačiji od mene i mnogo su lepe saradnje nastale.

A post shared by STYLE.RS (@style.rs_) on Dec 14, 2016 at 4:37am PST

Kada je u Vama nastala želja i inspiracija da mešate muziku različitih kultura i energija?

– Od kada znam za muziku uvek sam voleo da kombinujem. Čitav život slušam mnogo različite muzike, a najviše sam odrastao uz Soul i HipHop. U HipHop muzici se još 90-tih godina dosta kombinovalo sa različitim muzičkim žanrovima pomoću korišćenja uzoraka iz starije muzike (sampolovanje). Meni je to nekako prirodno da mešam različite uticaje i da na kraju možda izađe nešto sasvim novo.