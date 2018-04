Marko Louis predstavlja novi album i novi spot: Dobio sam ideju da trubački orkestar uđe kroz publiku na koncert kao iznenađenje

Marko Louis predstavlja “Uživo” album koji je snimljen u novembru 2017. godine na njegovom prvom solističkom koncertu u Domu Omladine Beograda, a koji je objavila izdavačka kuća Lampshade Media.

Paralelno sa albumom izlazi i spot za pesmu “Raj Za Avanturiste” u saradnji sa trubačkim orkestrom Barka Brass Band koji je snimljen u toku Markove koncertne turneje krajem prošle godine.

Turneja “Beskraj Tour by Barcaffe” je prošle godine izazvala veliko interesovanje i svi koncerti su bili rasprodati. “Beskraj” je drugi solistički album mladog muzičara koji je izdat u aprilu 2017. godine takođe za Lampshade Media. Karakterističan zvuk Markove muzike je osvojio srca i plejliste širom regiona. Na novom “Uživo DOB” albumu se nalaze pesme sa albuma “Shine On Me” i “Beskraj”. Pored saradnje na pesmi “Raj Za Avanturiste” i “Shine On Me” sa eminentnim orkestrom Barka Brass Bandom, na albumu je emotivna izvedba pesme “Doviđenja” uz pratnju Baneta Vasića na harmonici.

– Pesma “Raj Za Avanturiste” je u startu izazvala veliku pažnju i dugo sam razmišljao kakav spot da snimim. Organizujući koncert u Beogradu, dobio sam ideju da trubački orkestar Barka Brass Band uđe kroz publiku na koncert kao iznenađenje i da sviraju poznatu temu iz pesme. Dok smo smišljali scenario za koncert shvatili smo da bi najbolje bilo da se snimi reakcija publike i tako je i nastala ideja za spot. Pored toga zabeležili smo i razne momente sa turneje, a režiser i snimatelj Dragan Jereminov je od svih snimaka napravio jedan divan kolaž najlepših trenutaka – izjavio je zadovoljni Marko Louis.

Marko obećava nastavak turneje po Srbiji i regionu, a do tada celokupni album “Uživo DOB” možete slušati na svim digitalnim servisima.