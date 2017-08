Marko Bulat opet u centru skandala: Ne znam otkud sad opet te dezinformacije, nije mi jasno

Kao bomba odjeknula je vest da su folk pevač Marko Bulat i njegova supruga Marija kasno sinoć uhapšeni u Baru, kada su pripadnici crnogorske policije kod njih, navodno, pronašli kokain.

Prema pisanju crnogorskih portala, Bulatova žena preuzela je krivicu na sebe i dobila prekršajnu prijavu, budući da je reč o manjoj količini narkotika za koju je, kako su mediji preneli, bila namenjena za ličnu upotrebu. Međutim, Bulat tvrdi da ništa od toga nije istina.

– Dobro sam, nismo privedeni! Racije je bilo, problem je nastao jer nisam imao ličnu kartu, Marija jeste – kaže Bulat.

– Nešto posle 23 sata upali su pripadnici interventne policije i izbacili sve iz lokala u kojem je trebalo da pevam, tu je bio početak i kraj nastupa. Sve je izgledalo kao devedesetih! Baš svi su izbačeni, ja nisam imao ličnu kartu, pa smo otišli do mojih kola gde su me pretresli, pretresli su mi i auto, sve – ispričao je Marko za Pink.rs, a na pitanje da li su kod njega pronađeni narkotici, kao što se priča, dao je negativan odgovor.

– Naravno da ne. Ništa nisu pronašli, ne znam otkud sad opet te dezinformacije, nije mi jasno. Istina je da je bila racija, a nije istina da je bilo kakva droga nađena kod nas. Ja pevam, ja radim moj nastup, kakva droga. Ne postoji droga nikakva, ali da bi se začinila racija, moraju da se pišu i te stvari, šta da vam kažem. Nikad u životu nisam koristio drogu. Kad god hoće, mogu da idem na proveru, da se testiram i ako pokaže da sam čist, oni meni neka daju 500 evra, a ako pokažu da sam koristio bilo kakvu drogu, ja njima 10.000 evra. Ovaj put to važi i za mene i za moju ženu. Čitao sam to što su pustili i ne verujem svojim očima. Neću da komentarišem to uopšte. Stan mi je otvoren 24 sata, neka upadnu kad god hoće i idemo da damo urin. Ne znam šta drugo da kažem, nemam rešenje – rekao je Marko za Blic.



Podsetimo, Marija i Marko bili su i prošle jeseni u žiži javnosti zbog “afere kokain”. Nakon toga, Marko Bulat je, da bi dokazao da nije istina da se drogira, uradio sve moguće analize krvi, koje su pokazale da je “čist”.