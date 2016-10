Marina Visković: Uređivanju doma pristupila sam sa mnogo strasti

Pevačica Marina Visković jedna je od onih srećnih žena koje su ostvarenje na profesionalnom planu upotpunile emotivnim zadovoljstvom, koje je motiviše na nove uspehe. Dugogodišnju stabilnu vezu sa partnerom Mirkom Vukovićem zaokružila je životom pod istim krovom, gde uživaju u zajedničkim trenucima, daleko od scene i svetla reflektora. Spremna da izgovori sudbonosno “da”, dvadesetosmogodišnja pevačica magazinu “Hello!” odškrinula je vrata svog ljubavnog gnezda i čitaocima dozvolila da zavire u njenu oazu mira i spokoja, koja je nadahnjuje za nove životne izazove.

Ko je bio zadužen za dekoraciju enterijera?

– Uređivanje prostora je moja tajna strast. Od malih nogu to me je privlačilo, čitala sam časopise koji se bave tim temama i tražila inspiraciju. Veliki sam esteta i ne volim da boravim u prostorijama u kojima se ne osećam prijatno, totalno sam imala slobodu da uradim sve kako ja želim, ali sam htela da napravim kompromis i da kuća zadovolji i moj i ukus moje jače polovine. Što se mene tiče, tek sam na pola puta u sređivanju, jer uvek imam neke nove ideje, i to me jednostavno opušta. Najveći problem mi predstavlja to što često ne znam za koju opciju da se odlučim, uređenju pristupam vrlo ozbiljno, jer je reč o životnom prostoru u kome provodim najviše vremena.

U kojoj prostoriji najviše boravite?

– Najviše volim da budem u spavaćoj sobi, jer obožavam da spavam i da gledam filmove, kao i u garderoberu, gde je moj organizovani haos koji me smiruje. Koliko god se trudila da sve bude na svom mestu, kada počnem da pravim kombinacije za izlazak iz kuće, iza sebe ostavim lom, ali to je jedina soba u kojoj sam sebi to dozvolila.

Provodite li vreme u kuhinji i ko se od vas dvoje bolje snalazi u domaćinskim obavezama?

– Od kuhinje jedino imamo kontakt sa frižiderom i aparatom za espreso. Ja se plašim ringle, jer nisam imala baš idealna iskustva, tako da nemam nameru da iskušavam sudbinu još neko vreme. Trenutno imam mnogo obaveza, dani su mi isplanirani, a i u godinama sam kada mogu i želim da se fokusiram, dam svoj maksimum i napredujem u oblastima koje me zaista zanimaju, tako da za vođenje domaćinstva zaista nemam vremena. Ipa, kada u životu stvari postavite na svoje mesto, i to ima svoje čari, jer je najveća sreća u domu i porodici.

Kako najradije provodite slobodno vreme?

– Sama pomisao da nigde ne žurim i ne moram da izađem iz kuće najviše me opušta. Odvojim za sebe ponekad takav dan, popalim sveće, otvorim flašu crnog vina i gledam filmove ili pozovem prijatelje na “garden party”.

U kući imate i teretanu. Da li je često koristite i praktikujete li zajedničke treninge sa partnerom?

– Kod nas definitivno nije slučaj da nam teretana služi samo za slikanje, naprotiv, ona nam umnogome olakšava život. Oboje smo posvećeni sportu, imamo svoje trenere, ali ne treniramo zajedno. Ja to odradim pre podne, dok on vežba predveče. Ali kada moja instruktorka ne može da dođe, Mirko mi uvek pomogne i posavetuje me, jer poseduje znanja iz te oblasti.

Fotografisali ste se i ispred motora. Šta je još u vašem voznom parku?

– Kao svi muškarci, i moj obožava kola, dok ja prema njima nemam nikakvu emociju. Kategorišem ih po bojama. Međutim, u motore sam se zaljubila i tu ljubav mi je preneo moj otac, pa sam uz njega ceo život u dodiru sa njima.

Koliko ste romantični, priređujete li jedno drugom iznenađenja?

– Ne opterećujemo se time, priređujemo iznenađenja za posebne prilike, kao što su rođendani, mada se nekada namesti neka spontana situacija koja uvek bude bolja od izrežiranog događaja. Bilo je prelepih trenutaka, ali to bih volela da sačuvam za sebe.

Umete li da zagrejete atmosferu kod kuće i napravite mini-koncert?

– Nas dvoje pravimo koncerte, ali su na repertoaru pesme “Riblje čorbe”. To nam je omiljena grupa i imamo plej-listu svih pesama koje su ikada snimili. Na taj način se opuštamo, a nekada i mi zapevamo na sav glas.

Vaš dečko ne voli da se eksponira u javnosti. Da li s vremenom postaje fleksibilniji po tom pitanju ili je istrajan u svojoj odluci?

– Meni se sviđa takav njegov stav, zabrinula bih se da je drugačije. Smatram da svako treba da se drži svog posla, on nije javna ličnost i nema potrebe da se eksponira, i ja ga volim baš zato što je takav.

Živite životom koji se od braka razlikuje jedino po tome što vi još niste potpisali papir. Šta vas sprečava?

– Jednostavno ne možemo da se organizujemo, trenutno imamo druge prioritete. Bitno nam je da smo zajedno, a to će se svakako desiti. Već imamo planove za svadbenu žurku sa prijateljima, koji se tome takođe raduju.

Da li dan vašeg venčanja zamišljate kao veliku feštu ili intimnu ceremoniju na nekoj egzotičnoj destinaciji?

– Venčanje je za mene intiman čin, veoma sam emotivna kada je taj čin u pitanju i plačem na svakoj svadbi. To je nešto što za mene ima suštinsko značenje u odnosu dvoje ljudi. Planirali smo da to bude na nekoj lepoj destinaciji, želela bih da taj događaj bude nešto drugačiji. Imamo toliko prijatelja i želimo da sa njima podelimo taj trenutak i napravimo dobru zabavu.

Jeste li spremni za ulogu majke?

– Ne pripremam se uopšte, ali sam sigurna da ću, kada se to dogodi, biti najbolja majka svojoj deci.

Da li ste spremni da zbog porodice karijeru stavite u drugi plan?

– Porodica je stub svega i nema konkurenciju. S druge strane, karijera je nešto što me ispunjava, čini me jakom i samostalnom ženom koja je zadovoljna sobom. Osim toga, smatram da bi trebalo da ispoštujem svoju publiku i sve ljude koji su godinama bez ikakve sumnje verovali u mene. Iza sebe imam dva albuma koja sam iz duše stvarala. Sada imam novu, posebnu energiju i fokus da moje sazrevanje u mentalnom, a i u muzičkom smislu stopim u jedinstveni kontekst u kojem ću biti samo jedna iskrena ja.