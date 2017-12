Marina Visković: Greške koje sam pravila naučile su me da napravim pravi izbor

Povezane vesti



Deceniju bavljenja muzikom Marina Visković obeležava trećim albumom, koji će uskoro predstaviti i koji ponosno najavljuje kao ostvarenje svog profesionalnog sna. Za 2017. kaže da je bila “korektna”, podređena izboru pesama i radu u studiju, dok novu godinu iščekuje s nestrpljenjem, uverena da će biti jedna od onih koje se pamte celog života. Osim objavljivanja novih pesama i susreta sa publikom posle višemesečne pauze, jednu od najatraktivnijih devojaka na javnoj sceni iduće godine očekuje i odlazak pred oltar sa dečkom Mirkom Vukovićem, te ne čudi što se nastupajućem periodu neskriveno raduje.

Da li ste trenutno fokusirani na novom albumu ili pripremama za venčanje?

– Godina mi je bila prilično mirna, a evo, u decembru, ne znam gde ću pre, da li da završavam album ili da se udajem. Šalu na stranu, čim završim sve obaveze oko pesama, snimanja spotova i promocije koju planiram, posvetiću se organizaciji venčanja.

Kako ste rangirali prioritete? Posao ili emotivni život?

– Prioriteti su se, što je i normalno, menjali kako sam sazrevala. Na početku dvadesetih, koje su po sebi stresne jer se tek pronalazite, posao mi je bio na prvom mestu. I danas tvrdim da je moj prvi album bio odličan, ali sam u to vreme bila mnogo mlada da bih ga predstavila na pravi način. Kada sam se zaljubila u sadašnjeg partnera, fokus se promenio. S druge strane, godine vam donose iskustvo i zrelost, a kada osvojite “zonu komfora”, apetiti rastu. Niko ne može da kaže šta je pravilno. Svakog dana učimo. Šta god da se desi idemo dalje. Nema poraza, nema loše odluke.

Imajući u vidu neke ranije odluke, pomislite li da je nešto trebalo uraditi drugačije?

– Ne mogu da kažem da su greške koje sam napravila, a niko od nas nije bezgrešan, moj najveći blagoslov, ali su me naučile šta treba da radim, kako da se ponašam i napravim pravi izbor. Kako bismo znali šta je dobro za nas ako nismo imali i loše procene? Svaka godina otvara novo poglavlje, donosi nove izazove, novu zrelost, novi pogled na svet. Srećna sam i uzbuđena što me sve to čeka. Osećam se fantastično.

Novi album najavljujete singlom “Problemi bogataša”. Koji problemi muče bogataše?

– “On vremena nikad nema, i kad ima, samo drema”, deo je teksta koji je napisala Marina Tucaković. Pesma je u šaljivom tonu, zabavna je i sluša se glasno. Na albumu, inače, ima dosta ljubavnih pesama. Uvek se trudim da ispoštujem publiku, osluškujem njihove želje i idem za njima, ali dajem sve od sebe da ostanem svoja. U ovom poslu najvažnije je da imate identitet, a ja verujem da sam na dobrom putu da izgradim stil koji će nositi moj lični pečat.

Kako se nosite sa problemima?

– Šta god da se desi, gledam isključivo pozitivnu stranu priče i razmišljam o mogućem rešenju. U svemu lošem uvek se nađe i zrnce dobrog.

Pripremanje albuma poverili ste vrsnim muzičarima, dok će promotivni nastupi proteći u znaku kreacija Darka Kostića. Izgleda da ste sve pažljivo isplanirali, do detalja.

– Dosta truda, vremena i mašte uložila sam u ovu priču, baš kao i moji saradnici. Zaista ništa nije prepušteno slučaju. Darko Kostić je, ako mene pitate, umetnik. Fascinirana sam njegovim radom i srećna što imam priliku da nosim te očaravajuće kreacije. Nas dvoje se dugo i dobro poznajemo. Ne samo što mi pomaže u izboru haljina već mi je velika životna podrška u svemu.

Da li će Darko biti zadužen i za kreiranje venčanice?

– Naravno, već smo pričali na tu temu. Najviše bih volela da obučem neku jednostavnu haljinu, pustim kosu i minimalno se našminkam, ali mislim da mi to neće biti dozvoljeno. U svakom slučaju, čim prođe promocija, počinjemo sa detaljnim planovima. Datum venčanja još nije preciziran, ali definitivno će biti na proleće sledeće godine.

Kako ste, kao devojčica, zamišljali svoje venčanje?

– Nikada nisam maštala o tome da budem mlada. Najvažnije mi je da na dan venčanja na okupu budu svi ljudi koje volim, dobro raspoloženi i zadovoljni, i da muzika bude fantastična. Sigurna sam da će atmosfera biti pozitivna jer smo i ja i moj budući suprug veseli i opušteni. Drugarice koje su već organizovale sopstvena venčanja dale su mi neke konstruktivne savete i mnogo olakšale predstojeći posao.

Dugo već živite sa dečkom. Šta će u vašem slučaju promeniti venčani list?

– Prsten i potpis ništa ne garantuju i ne znače mi previše. Isključivo mi je važna ljubav koju osećam, a koja je svakim danom sve jača.

Koje sve faze prođe veza duga sedam godina? Sigurno je bilo i lepih i manje lepih dana.

– Nijedan odnos nije idealan. Svaka veza, bila poslovna, emotivna ili prijateljska, neminovno prolazi kroz različita iskušenja. Ljudi se razlikuju po karakteru, vaspitanju, sistemu vrednosti koji poštuju i normalno je da dolazi do mimoilaženja. U mom slučaju otežavajući faktor bio je i posao kojim se bavim, jer je specifičan. Trebalo je vremena da se uskladimo, ali smo pobedili. Ljubav pre svega.

Da li je Mirko nekada tražio da odustanete od karijere i posvetite se isključivo porodičnom životu?

– On nije muškarac koji bi tako nešto tražio, a ja nisam žena koja lako odustaje od svojih snova. Na početku veze nije bio oduševljen profesijom koju sam izabrala. Pre nego što je mene upoznao, nije verovao da može da se zabavlja sa pevačicom. U prvo vreme bio je malo skeptičan po pitanju zajedničke budućnosti, a ja sam odmah videla u kom pravcu ide naša veza i pomislila sam: “Poludećeš ti za pevačicom, nisi ni svestan koliko”.

A post shared by Marina Viskovic👼 (@marina_viskovic_official) on Jul 16, 2017 at 12:39pm PDT

Planirate li da promenite prezime ili ćete zadržati ono po kojem vas šira javnost poznaje?

– Za publiku ću verovatno ostati Visković, ali prezivaću se Vuković. Na kraju krajeva, imaću iste inicijale.

Da li ste sada spremni samo za brak ili je vreme da se ostvarite i kao majka?

– Decu obožavam, a roditeljstvo doživljavam kao nešto divno. Želim da se deci posvetim maksimalno, da ne propustim nijedan trenutak njihovog odrastanja. U naredne dve, tri godine nameravam da završim još neke stvari, a onda ću biti spremna za majčinstvo.

Pretpostavljam da se na listi planova koje nameravate da realizujete do tada nalazi i sticanje fakultetske diplome?

– Upravo tako. Studiram psihologiju. Na četvrtoj sam godini fakulteta, ali imam još dosta ispita. Nemam mnogo vremena za učenje, ali trudim se koliko mi to druge obaveze dozvoljavaju. Neprestano radim na sebi, želim da sve naučim i, da mogu, upisala bih pet različitih kurseva odjednom. Poštujem one koji imaju samoinicijativu da uče i napreduju, takvim ljudima sam okružena. Nedavno sam upisala i NLP program, jer smatram da je veština komunikacije od presudne važnosti u svim segmentima života.

Pomažete li drugaricama stručnim savetima kada imaju neki problem?

– Pokušavam, koliko je u mojoj moći. To sam radila i pre studija psihologije. Nikada to ne činim na svoju inicijativu, već samo ako me pitaju. Nijedan savet ne može biti od koristi dok se čovek ne osvesti da ima problem. Treba biti spreman za promene.

Imate li ambiciju da se profesionalno bavite psihologijom?

– Iskreno, muzika je moja najveća ljubav. Najsrećnija sam kad pevam, ali nikad ne reci nikad, možda diploma dobije i upotrebnu vrednost. Za sada samo prikupljam znanja.

Koliko je bilo modnih lutanja pre nego što ste izbili na vrh liste pevačica koje “znaju da se obuku”?

– Bilo ih je, ne mogu da kažem da nije. Scena zahteva specifičnu garderobu, tako da ponekad obučem i komad koji možda ne bih nosila da se ne bavim javnim poslom. Savršeno se osećam “pod svetlima reflektora” i uživam u svim pratećim momentima, kao što su šljokice, kristali, “velika kosa”, jak mejkap… Dugo sam gradila stil. Mislim da sam uspela da budem drugačija, a da ostanem svoja. Generalno, volim dobru garderobu. Šoping je moj jedini, ali veliki porok. Kada krenem u kupovinu, ne umem da se zaustavim. Ako uzmem nešto “šljašteće”, što mislim da će moji najbliži okarakterisati kao “too much”, u šali se pravdam: “Ja sam pevačica.”

Dugujete li besprekoran izgled genetici ili redovnim treninzima?

– Volim da treniram, ali ne zbog fizičkog izgleda. Vežbanje je moj način opuštanja. Poslednjih meseci malo sam zapostavila treninge i već vidim da mi nedostaje tempo na koji sam navikla. Srećom, imam i dobru genetiku. Svi u porodici su vitki i u dobroj kondiciji.

Budući da se uskoro udajete, da li ste počeli da vežbate i kuvanje?

– Nisam vična kuvanju, priznajem. Moj dečko to ni ne traži od mene, i hvala mu na tome. Čak i kad bih sad počela da kuvam, mislim da se ne bi usudio da proba. Sigurna sam da će se moj odnos prema toj temi promeniti kad dobijem decu, jer bih volela da budem mama koja mališanima priprema njihove omiljene specijalitete. Do tada u kuhinju neću zalaziti previše, imam druga posla.