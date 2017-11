Marina Tucaković o gubitku sina: Rana nikada neće zarasti ali nagon za životom me gura da idem dalje

Tekstopisac Marina Tucaković je na najbolniji način spoznala koliko snage i želje za životom ima u sebi. U decembru 2008. godine iznenadno je preminuo njen stariji sin Miloš, a tragedija je zauvek promenila život žene koja je napisala najlepše stihove na domaćoj estradi. Rana nikada neće zarasti, a gotovo deceniju od porodične tragedija Marina kaže da volja za životom gura napred.

Najteži momenta u životu mi je bio kada mi je umro sin. Mislim da to svi znaju. To je rana koji nikada neće moći da zaraste, ali život ide dalje. To je nagon za životom, ništa više, i to me gura napred- rekla je Marina za Blic.

Pesmu “Mišo moj” koju je otpevala Ana Nikolić Marina je posvetila preminulom sinu.