Marina Tucaković o borbi sa bolešću: Idemo dalje, pa dokle stignemo

Jedan od najpoznatijih tekstopisaca na Balkanu, Marina Tucaković, prolazi kroz životnu bitku. Zbog zdravstvenih problema primljena je na Institut za onkologiju i radiologiju, a o tome kako se oseća oglasila se putem društvenih mreža.

Drugari, mediji, svi zajedno… Da ne dolazite do pogrešnih informacija, ovim putem i ovom prilikom se oglašavam tu.

-Mogu da kažem da slušam savete lekara sa onkologije, koji su izuzetno stručni i plemeniti i koji se bore zajedno sa pacijentima. Sad sam kod kuće, jer rezultati još nisu gotovi. Lečenje tek sledi. Mogu da kažem, da ako šta ima dobro u ovome, to je što sam vratila veru u ljudsku dobrotu i blagonaklonost, a toga nikad nije previše.

A post shared by Marina Tucaković (@marina.tucakovic) on Jan 24, 2018 at 1:40pm PST

Podršku joj pružaju njeni najbliži, suprug Aleksandar Radulović Futa i sin Milan, ali i brojne i kolege i prijatelji

-Uverena sam da mi kolege nisu samo kolege, već i prijatelji! Da postoje divni mladi ljudi kojima sam bila okružena, mislim na medicinsko osoblje instituta za onkologiju koje mi je dalo veru da nije sve otišlo dođavola na ovom svetu! O svojoj porodici mogu da kažem da sam od njih i očekivala da budu na visini zadatka i da me nisu izneverili, napisala je Marina i dodala:

A post shared by Marina Tucaković (@marina.tucakovic) on Jun 7, 2016 at 2:03pm PDT



-I tako dragi moji, idemo dalje pa dokle stignemo. Ne shvatam ovo tragično. Verujte, strašno je kad se to događa drugima, kad se vama to desi nekako to prihvatite i pustite da vas nagon za životom tera napred, to mogu da vam potvrde sve one moje saputnice tamo koje bolest nije promašila a ni pokolebala, nego su i dalje pozitivne. Ljubim vas, zaključila je Marina.