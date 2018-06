Marina Tucaković: Do potpunog oporavka proći će još mnogo vremena

Marina Tucaković kaže da iako su joj bolji rezultati posle operacije tumora, njeno zdravstveno stanje još dugo ne može da bude potpuno dobro jer je reč o opakoj bolesti, ali otkriva da se neće predati.

U prvoj ispovesti ona na emotivan način govori kako se oseća sada i da li su joj rezultati bolji od onih kada su joj 7. februara lekari saopštili da ima maligni tumor dojke. Ubrzo nakon toga operisana je na Institutu za onkologiju i radiologiju u Beogradu.

– Trenutno se osećam dobro. Na odmoru sam. Ne mogu još u potpunosti da budem dobro, treba da prođe vreme lečenja, još primam terapiju i svašta nešto. Do potpunog oporavka proći će još mnogo vremena – započinje razgovor Marina, kojoj se u glasu prepoznaje vedrina, a tome su doprineli rezultati koji su sve bolji.

– Videćemo, nikad se ne zna da li je to najgore prošlo ili nije. Polako, vreme je potrebno za sve, tako i za moje ozdravljenje. Pogotovo kod ovih stvari. Kako se osećam? Otkud znam. Kako koji dan, nekad bolje, nekad lošije. Psihički sam okej, borim se i neću dopustiti da se predam. Što se tiče rezultata, oni su bili bolji. U narednim nedeljama imaću kontrole, kada ću saznati kakvi su novi nalazi – kaže Marina.

Kako se pisalo, Marina je dve godine ćutala o kuglici koju je napipala na dojci.

– Znate kako, nisam ja to nešto krila baš tako kako se priča. Pričaju ovoliko ili onoliko godina. To je bilo relativno zbunjujuće i čovek se uvek boji da ne poremeti neki standardni život i tokove. Onog momenta kada izađeš iz nekog svog ustaljenog ritma, nekih navika, odmah imaš i strah od toga. Međutim, kod mene to nije bio baš strah, nego više neka inertnost. Ne znam kako to da objasnim, mislim da nekada ne želite da ljude sekirate – objašnjava vlasnica najvećih hitova na čiji povratak čekaju najveće zvezde na Balkanu.