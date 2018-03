Marina Tadić objavila novi spot za pesmu “Čujem”: Ja sam naivno verna žena

Pevačica Marina Tadić nakon uspeha singla “Ubica”, obradovala je publiku novom pesmom “Čujem” ali i spotom u kojem je pokazala vitko telo i duge noge.

Sudeći po stihovima pesme Marinin novi singl biće omiljen ženama, a kadrovi spota bi ipak mogli da imaju primat kod muške publike. Kako pesma govori o vernoj ženi, pitali smo pevačicu da li je i ona takva.

– Jesam, ja sam naivno verna žena! Još uvek se palim na to da je vernost odraz dobre žene! Iako se to u ovo vreme smatra smešnim i da ne bi trebalo naglas da se izgovara. Pa evo, ja vičem na sav glas, vernost je uvek u modi! Kao što je viteštvo uvek u modi! Nek’ me zovu staromodnom i naivnom, ali to sam ja! Tvrdoglavo verna – kroz osmeh kaže atraktivna pevačica.

Kako zvuči ova, možda čak i buduća ženska himna, i kako u njenoj ekranizaciji izgleda Marina, poslušajte i pogledajte: