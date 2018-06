Marina Tadić: I dalje čekam i nadam se muškarcu koji bi mi pre svega bio prijatelj

Pevačicu Marinu Tadić već godinama niko nije fotografisao sa jačom polovinom, pa mnoge interesuje zbog čega je to slučaj s obzirom na to da izgleda atraktivno i da privlači pažnju gde god da se pojavi.

Zato su je pitali kako je moguće da je toliko dugo sama, da li je problem u njoj ili njima, ali i kakvi je muškarci privlače, a kakvi odbijaju.

– Ne volim površne i plitke muškarce. Volim duhovite, još ako je spreman da se našali na svoj račun, onda znam da poseduje dobre osobine. Samo osobe koje su zaista sigurne u sebe to mogu. Inače, volim ljude koji su stabilni i nekako svoji. Dok sam bila u srednjoj školi, bilo je iščekivanje da te momak sačeka posle škole, pa te otprati do kuće! Da voziš bicikl i da ideš u bioskop! Znam da je to verovatno današnjoj omladini smešno, ali ja i dalje čekam i nadam se takvom muškarcu. Ko bi mi pre svega bio prijatelj, pa onda sve ostalo – kaze Marina, koja je jači pol zavela i izgledom u novom spotu za pesmu “Čujem” koja joj je donela više od milion pregleda na Jutjubu.