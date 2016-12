Marina Abramović: Rođendanska žurka sa ćutanjem i zabavom (foto)

Da Marina Abramović zna kako da privuče pažnju ćutanjem već je bilo poznato posle hit performansa “Umetnik je prisutan” koji je trajao dva meseca u njujorškom muzjeu savremene umetnosti (MOMA).

Ovog puta povod za dešavanje je bio drugačiji, 70. rođendan slavne umetnice, ali i on je obeležen ćutanjem.

Doduše, samo 70 minuta, odnosno minut za svaku godinu.

Happy Birthday, Marina Abramovic Фотографија корисника Performa | November 1, 2016 (@performanyc) дана 8. Дец 2016. у 5:47 PST

U prvom delu rođendana koji je u pozivnici nazvan “Tišina”, zvanice su zamoljene da stave slušalice u uši i da se ustručavaju razgovora. Za vreme ovog segmenta partija posetiocima su poslužene čaše s vodom.

Zatim je usledio drugi deo proslave nazvan “Zabava”, a niz stepenice se u pratnji dva gospodina spustila slavljenica i obratila prisutnima.

– Dobro došli moji prijatalji ali i neprijatelji. Biti nesrećan je potpuno gubljenje vremena – rekla je između ostalog Marina.

Gospodin u fraku iz Marinine pratnje je seo za klavir, a drugi koji je bio u duksu s kapuljačom i za koga se ispostavilo da je Entoni iz Antony and the Johnsons je zapevao klasik Frenka Sinatre iz 1969. My Way.

Happy 70 MARINA @abramovicinstitute #ny #love #family Фотографија корисника riccardotisci17 (@riccardotisci17) дана 8. Дец 2016. у 5:50 PST



Mesto neobične rođendanske proslave bio je slavni Gugenhajm muzej u Njujorku, a brojne zvanice su osim tišine tokom 70 minuta prisustvovali promociji Marininih memoara Walk Trough Walls.

Podsetimo Marina je 70 godina napunila 30. novembra.

Na proslavi su osim prijatelja bile pristune i brojne zvezde šou biznisa, poput mađioničara Dejvida Koperfilda, supermodela Naomi Kembel i Bele Hadid ali i Monike Levinski a kao je to izgledalo pogledajte sami.

Видео запис корисника Teresa Maccapani M (@tmmaccapani) дана 8. Дец 2016. у 5:35 PST

Фотографија корисника Diane Solway (@dianesolway) дана 8. Дец 2016. у 6:19 PST

Фотографија корисника riccardotisci17 (@riccardotisci17) дана 8. Дец 2016. у 7:00 PST

Фотографија корисника Zinaida Lihacheva (@zinaidalihacheva) дана 9. Дец 2016. у 4:14 PST