Marijana Mićić: Za ljubav nema formule, nema definicije, mislim da je ključ u razumevanju

Povezane vesti



Glumica i voditeljka Marijana Mićić, jedno je od omiljenih lica koje domaća publika voli da vidi bilo da se radi o pozorišnoj predstavi, o šou programu ili seriji u kojoj tumači neku od uloga, otkrila je zašto misli da devojčice nisu umiljatije od dečaka, šta misli o saradnji sa Radošem Bajićem, ali i da li postoji recept za savršenu ljubav…

Već pet godina ste u vezi sa Milošem Marijanovićem, šta je ključ uspešne i skladne veze?

– Za ljubav nema formule, nema definicije. Mislim da je ključ u razumevanju, toleranciji, prilagođavanju. To su neke sile koje spoje dva čoveka, a koliko će oni ostati zajedno i funkcionisati zavisi isključivo od njih dvoje. Potreban je obostrani trud da bi nešto uspelo, ali opet da li je to garancija za vezu do kraja života? Nije. Ljubav je najlepše putovanje koje svako živi na svoj način.

Da li mislite da su devojčice umiljatije, pa ste zato jednom prilikom izjavili da biste se više radovali da rodite ćerku? – Nisu umiljatije, znam iz iskustva jer imam rođenog brata. Mislim da su možda zanimljivije, ali na kraju krajeva niti je moguće birati niti je moguće buniti se kad dobijete.

U jednom intervjuu vaša koleginica Ana Mihajlovski je nagovestila mogućnost da ponovo zajedno stanete pred kamere?

– Ne mogu ništa da vam kažem o tome jer konkretna ideja ne postoji. To je zaista bilo na nivou naše priče i našeg maštanja da bi bilo lepo da ponovo radimo zajedno.

Da li vam je draže voditeljstvo ili gluma i kako usklađujete obaveze između dva zanimanja?

– Gluma je ono što sam studirala i što najviše volim, ali za ovih petnaest godina rada jako sam zavolela i televiziju. Čudna je to stvar, magična. Ne bih volela da dođem u situaciju da biram. Lako uskladim više angažmana. Zna se da se nekoliko meseci radi i da tada privatni život ne postoji. Nekada je čak i neverovatno koliko stvari radim u istom trenutku, ali onda samo pomislim, OK još malo pa imam nekoliko meseci pauze.

Kakva je vaša saradnja sa rediteljem Radošem Bajićem u čijoj seriji “Šifra Despot” trenutno glumite? – Prvi put sarađujem sa Radošem i zaista sam pozitivno iznenađena ne samo njim, nego sa svim članovima ekipe. Profesionalizam, dobra atmosfera, ljubaznost. Sve to utiče da se na setu osećate dobro i da radite svoj posao najbolje moguće.

Serija “Šifra Despot” jedna je od najgledanijih na našim prostorima, koliko vam je drago što ste deo tog projekta?

– Serije su mi definitivno jedan od najdražih formata. Glumim lik Žane, devojke koja je jedna mlada samostalna žena. Prototip sadašnjih mladih samostalnih devojaka koje su same. Čini mi se da se danas teško nalaze partneri, što je slučaj i sa likom koji igram. Svi mi imamo neke ljudske slabosti i ja kao glumica ću braniti svoj lik.