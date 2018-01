Marijana Mićić: Kao i svaka žena naravno da želim i jedva čekam da postanem majka

Glumica i voditeljka, šarmantna Marijana Mićić je u dugoj i stabilnoj vezi sa Milošem Marjanovićem, tako da je očekivano pitanje radoznalih novinara, ali i tetaka, strina i ostale bliže i dalje rodbine – Da li joj je prorado majčinski instinkt i kada će postati majka?

– Majčinski instinkt ne može da proradi usred posla ili okolnosti u kojima ste. Sa decom radim od početka svoje karijere, prva emisija koju sam radila bila je za decu. Kao i svaka žena naravno da želim i jedva čekam i nije mi bitno da li će biti dečak ili devojčica, mada ako bih morala da biram, prednost bih dala devojčici, ali na kraju dana to nije bitno, pustiću i dečaku kosu pa ću njemu praviti frizure (smeh) – rekla je voditeljka.

Ovaj odgovor povukao je za sobom i pitanje usvajanja dece, pa je Marijana otkrila da li je ikada razmišljala o tome:

– Nisam nikad razmišljala o tome, jedino razmišljam kada čujem da je neko usvojio dete, mislim da je to jedna vrlo plemenita stvar i podržavam sve koji su to ikada uradili. Ne bih imala ništa protiv, naravno da svi mi želimo da imamo svoje dete, ali nemam ništa protiv usvajanja i za svakog ko je to uradio ja mu pružam veliku podršku – objasnila je Marijana.