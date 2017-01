Marijana Mateus: Nisam mogla ni da zamislim kolika je sreća udati ćerku

Marijana Mateus se preselila se u London i napravila pauzu u svom poslu. Na nagovor svoje dve ćerke, kreatorka je odlu;ila da se vrati i predstavi novu kolekciju.

Ona je vrata svog ateljea otvorila ekipi emisije ”Premijera”, međutim ona u ovoj prostoriji ne očekuje poznate dame i ne želi da komentariše ničiji stil oblačenja.

– Danas i uvek za mene je ”malo bilo puno”, i ja se držim te parole. Što jednostavnije izgledate, lepše je – obajsnila je Marijana, a prenosi pink.rs.

Marijana ne voli da priča o svom privatnom životu i smatra da sve što je želela da kaže, napisala je u svojoj autobiografiji.

Ipak, ispred otkrila je jedan detalj.

Naime, presrećna Marijana se prisetila najvažnijeg trenutka u svom životu koji joj i danas budi posebne emocije.

– Najvažniji događaj u mom životu bio je dan kada sam udavala svoju ćerku. Ja sam jako ponosna na to. I sada kada pričam o tome, ja sam uzbuđena. Svaki roditelj koji je to doživeo me sigurno razume. Nisam ni mogla da zamislim kolika je to sreća – bila je iskrena Marijana.