Marijan Vajda: Ne spominju Novaka tako često kao Federera, Nadala i ostale jer dolazi iz male zemlje

Marijan Vajda, trener Novaka Đokovića istakao je da srpskog tenisera svetski mediji ne poštuju dovoljno.

Vajda, koji se trenutno nalazi sa Đokovićem na Rolan Garosu, naveo je da se mnogo više priča o najvećim rivalima Rodžeru Federeru i Rafaelu Nadalu, kao i da su mnogi pokušali da zaborave Novaka posle jedne loše godine.

– Da, mislim da je tako (da Đokovića nekada ne cene dovoljno). Ne spominju Novaka tako često kao Federera, Nadala i ostale jer dolazi iz male zemlje. Neću da ulazim preduboko u ovo, ali njemu je bilo toliko teško da se probije. Niko ga nije dovoljno priznavao… O Federeru i Nadalu se govorilo mnogo i kada su bili u padu, dok Novaka svi kao da su zaboravili posle jedne loše godine, a on je veliki šampion. Kritike medija, ne srpskih naravno, užasne su i uopšte mi se ne dopadaju, nisam srećan zbog toga, trebalo bi više da bude priznat kao šampion i da se o njemu tako i govori. Jednu godinu ne osvaja i već o njemu pišu na takav način… Moram da priznam da me to pogađa, mada srećom, u poslednje vreme ne čitam toliko – rekao je Vajda.

Najbolji srpski sportista kritikovan je da je bez previše osnova otpustio čitav tim posle prvih problema.

– Iskreno, nimalo. I ja sam bio isceđen i prazan posle te 2016. godine, pomislio sam kako će mi prijati pauza i kako je ona konačno došla, bilo je to olakšanje. Morao sam da se oporavim mentalno, sada se i ja osećam mnogo svežije. Nisam očekivao da ću se vratiti, nisam ni razmišljao o tenisu, nisam ga ni gledao jer je mom mozgu bio potreban predah. Uživao sam sa porodicom.

Slovak se vratio u tim nakon godinu dana i za sada je plan da ostane do kraja turnira u Parizu. – Mogu da kažem da ćemo biti zadovoljni bilo kojim Slemom. Trenutno je u fazi u kojoj još nije potpuno spreman, možda je na 75-80 posto svojih mogućnosti i verujte da meni svaka pobeda znači kao Gren slem trofej. Svi sad misle da se vratio potpuno, ali nije još, treba mu još vremena. Radimo dva meseca, ali još smo daleko. Ne znam koliko će Slemova osvojiti do kraja karijere, ali ubeđen sam da može ponovo da dođe na taj nivo i da osvaja najveće titule.

Otkrio je i gde bi svog pulena svrstao na istorijskoj lestvici.

– To je vrlo teško pitanje jer je bilo toliko vrhunskih igrača – Lejver, Mekinro, Lendl, da ne nabrajam sada sve. U Top 10 je definitivno, ali po mom mišljenju je i u Top 5 jer Gren slem titule ne lažu, a on ih ima 12, više su osvojili jedino Federer, Nadal i Sampras – zaključio je Vajda.