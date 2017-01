Marija Veljković priznaje: Imam ogroman strasni porok – slatkiše!

Voditeljka Marija Veljković broji dane kada će ponovo postati mama, razmišlja o željama u ovoj godini, o trenucima koji se pamte, ali nam i otkriva neke svoje male tajne i poroke…

Kako najradije provodite slobodnih pola sata?

– Zavisi da li sam sama ili sa nekim. Ako sam sama, najradije sednem i popijem kafu sa šlagom, uz neku dobru knjigu. Ako sam sa mužem, to bi bila kafa i kolač uz pokoji poljubac i priču, jer smo zaista retko sami. Ako smo svi zajedno, najradije pustimo muziku i pravimo žurku.

Šta vas je poslednji put ostavilo bez teksta?

– Dve crtice u roku od pet sekundi na testu za trudnoću, pre četiri meseca.

Zbog čega volite ovo doba godine?

– Jer smo emotivniji zbog praznika. Ovo je period kada shvatimo zašto smo srećni i zadovoljni. I da to što nam nedostaje i nije tako mnogo.

Šta biste tražili od Deda-Mraza?

– Da su mi deca živa i zdrava, da porastu u dobre ljude i da se lako porodim.

Koja vam je omiljena poslovica?

– Nisam baš sklona primeni poslovica, ali neka to bude jedna zaista pametna: “Onaj koji nije bio u najdubljoj kotlini, neće nikada znati kako je na najvišoj planini”.

Da li tri puta merite pre nego što presečete ili ste nestrpljive prirode?

– Nažalost, ne. Veoma sam brzopleta i nestrpljiva.

Koji delić vam trenutno najviše nedostaje u vašoj životnoj slagalici?

– Onih pola sata kada sam sama ili sa mužem, iz odgovora na prvo pitanje.

Sa kim biste se rado obračunali u znanju u svojoj emisiji?

– Ni sa kim. Uopšte nisam takmičarski tip. Nikada ne bih radila u svojoj emisiji bilo šta drugo osim ovoga što sada radim.

Smatrate li sebe ambicioznom ženom?

– Da, ali neki ovu osobinu smatraju manom, a ja mislim da je to izuzetna vrlina. Ambicija se ne odnosi samo na posao, već i na to da imate energije i želju da uradite više poslova na više polja u isto vreme.

Koji svoj lapsus ne možete da zaboravite, a želeli biste?

– Ima ih više. Uglavnom su to lapsusi kada pogrešno čujete pesmu, tako je prihvatite i pevate, a onda vam drugi skrenu pažnju da to uopšte nije taj tekst. Moji najbliži prijatelji i kolege znaju te moje lapsuse, a sramota me je da ih podelim sa vašim čitaocima.

Jeste li lakoverni?

– Jesam, previše. Uz brzopletost, to je još jedna od mojih mana.

Imate li neki porok?

– Imam. Ogroman strasni porok – slatkiše. Čokolade, torte, keks i sve što je makar malo slatko. Nemam one dosadne svakodnevne poroke kao što su pušenje, alkohol…

Koju osobinu najviše cenite kod supruga?

– Ja tu osobinu zovem ispravnost. Verovatno sam ja patentirala taj naziv. To je čovek “po PS-u”, potpuno ispravan, koji zapravo sadrži skup osobina, jer je vredan, pažljiv, dobar…

Kako podnosite razočaranja?

– Teško. Pogotovo sada u trudnoći. Sada me sve, pa i sitnice, pogađaju deset puta više nego što bi trebalo.

Šta vas najlakše iznervira?

– Ne mogu da se odlučim između gluposti, bezobrazluka i neosećajnosti za druge.

Čime sebi popravite naizgled potpuno upropašćen dan?

– Lepim parom cipela.

Koji je vaš najveći strah?

– Kada ste roditelj, to je strah da ne podbacite u toj ulozi.

Čemu nikako ne uspevate da odolite, a želeli biste?

– Pošto sam u sedmom mesecu trudnoće, to bi bila hrana. Slano, slatko, šta god, samo da se jede i gricka. Ali, nadam se da neće potrajati.

O čemu trenutno najviše maštate?

– O tome da sam se već porodila i da nemam ovaj stomak zbog koga ne mogu da trčim, niti da se sagnem.