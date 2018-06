Marija Veljković o svojim ulogama: Moj sin je jednom pitao oca zašto je oženio babu

Snimajući poslednju epizodu serijala “Luda noć” popularna voditeljka je na sebe navukla masku, a kaže da joj ni malo nije smetala jer njoj fizički izgled nije bitan.

U poslednjoj revijalnoj epizodi muzičkog šou programa “Luda noć”, koji se prikazivao nedeljom u 21 čas na RTS 1, videli smo sve numere koje su obeležile drugu sezonu.

Jedna od voditeljki, Marija Veljković Milovanović, kaže da je “Luda noć” nešto sasvim drugačije od onoga što je ikada radila na televiziji u dosadašnjoj karijeri i da joj je predstavljalo veliki izazov.

– Baš sam uživala radeći ovu emisiju i volela bih da nastavimo sa snimanjem i trećeg ciklusa. Priča se o nastavku, ali ništa ne mogu da potvrdim. Inače, bilo je divno snimati emisiju, pogotovo pod maskama. Volim da se transformišem. U prvom ciklusu sam skrenula pažnju maskom za pesmu “Ženi nam se Vukota” gde sam imala vidljivi upečatljiv crni zub. U ovom drugom, tumačila sam bakicu iz filma “Ko to tamo peva” – priča Marija Veljković Milovanović i dodaje:

– Volim kada sebe pogledam u ogledalu sa maskom pa čak i kada izgledam nekoliko decenija starije. Meni je to strava. Ne smetaju mi ni bore. Najlepše mi je bilo kada maskirana dođem na scenu, a niko me ne prepoznaje. Sećam se kada sam za numeru iz “Montevidea” stavila crnu periku na paž, reditelj me je tražio među balerinama i pitao je gde sam jer ne mogu da krenu sa snimanjem. Ponekad sa maskom nisu mogli da me prepoznaju ni pojedini takmičari

Nikada neće zaboraviti ni masku za Bajaginu numeru “Vidi šta sam ti uradio od pesme mama”, gde je takođe tumačila bakicu.

– Šminkeri su mi na lice stavljali masku od krečnog mleka i bio je to pravi izazov. Inače, mojoj kćerki Rosi je uvek čudno kada me vidi maskiranu. Ona voli kada joj je mama lepa, sa kratkom haljinom, dok je sinu Đurađu smešno pa je jednom prilikom gledajući me kao bakicu na TV pitao mog supruga: “Tata, zašto si oženio babu?” – otkriva kroz smeh Marija.

Voditeljka se sa kolegama polako priprema za emisiju “60 najlepših godina”, čije snimanje počinje sledeće nedelje, a posvećeno je jubileju televizije.

– Spremamo novinarski deo, priloge, i jedva čekam da krenemo sa snimanjem emisije – ističe Marija.