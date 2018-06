Marija Veljković i Kristina Radenković: Mi ne igramo seks-bombe, samo se tako zove predstava

Marija Veljković i Kristina Radenković se poznaju dugo, njihova deca se druže i one najlepše trenutke na poslu i van njega provode zajedno. Iskrene su prijateljice, zbog čega su jedna drugoj velika podrška u svim aspektima. Odlično se slažu, ali priznaju da, kao i u svakoj ljubavi, i kod njih postoje trzavice.

Čini se da ste vas dve stalno zajedno?

Kristina: Svaki dan, skoro ceo dan smo zajedno. Samo ne spavamo zajedno (smeh).

Marija: Pričale smo o tome da zajedno živimo, ali je ona odbila.

Kristina: Ne mogu da živim u komuni (smeh).

Koja je od vas dve temperamentnija? Čiji glas se više čuje?

Kristina: Na svu sreću, Marija je pomirljivija, ja sam temperamentnija. Pokušava da me obuzda, ali ne vredi. Ali baš zato smo dobar tandem.

A ko ume pre da plane?

Kristina: Opet ja.

Marija: Ja planem dublje i trajnije, a Kristina lakše.

Kristina: Sa mnom ne plane dublje, brzo ona popusti.

Kako sve postižete? Radite “Slagalicu”, imate zajedničku predstavu, ali i Jutjub kanal posvećen trudnicama?

Kristina: Dogovaramo se. Pre nego što krenemo na predstavu, nešto snimimo. Sutradan montiram i pregledamo materijal. Ona vodi društvene mreže, tako da smo lepo podelile posao. I dobro radimo.

U predstavi igrate dve seks-bombe. Da li muškarci dolaze da vas gledaju? Marija: Cela poenta je bila, prema rečima producenta, da smo mi lepe pa će zbog nas dolaziti muška publika. Ali ne. Devedeset odsto žena je na svakoj predstavi. Kristina: Eto, dolaze zbog Đorđa Davida. Ali on je svakako veća zvezda nego mi. Zašto mislite da zbog vas ne bi došli muškarci? Kristina: Mi ne igramo seks-bombe, samo se tako zove predstava, zbog pesme. A i mi nismo od onih što misle da privlače mušku pažnju. Nismo, što se kaže, u tom fazonu. Marija: Žene su pokretači svega, one su stvorenja od akcije. Ako žena želi da dođe da pogleda nešto zbog nekoga, mislim da će pet puta pre to uraditi nego muškarac.

Da li vas susreću bake i deke? Šta vam kažu?

Kristina: Redovno dobijam zamerke u komšiluku. Šta da prenesem Milici Gacin, Mariji, šta kod sebe da promenim. Jedan od simpatičnijih komentara bio je i zašto nosim jednu narukvicu jer, kako kažu, upada u oči, zašto idem kao muško niz stepenice, ali ne mogu da objasnim da ne mogu da držim koncentraciju i budem ženstvena. Ali u suštini ništa strašno. Ljudi gledaju, obožavaju “Slagalicu” i onda im sitnice upadaju u oči. I eto, promenila sam silaženje i sada to radim ženstvenije.

Marija: Bude ti čudno kada ti priđe neko od 20, 30 godina i kaže: “Kod nas se ‘Slagalica’ gleda, obožava”. Ali ono što je najsipatičnije, nedavno mi je prišla jedna baka u prodavnici i rekla (a znate da se moj sin zove Đura): “E, ako si onog Đuru gađala”. Ja sada razmišljam: “Gde sam Đuru gađala”. Razmišljam, to nikada nisam uradila. I onda ona nastavlja: “Onog Đuru u emisiji”. I onda se setim da misli na Đuleta iz „Van Goga“ koji me je ogrnuo nekim plaštom od perja, pa sam ja to bacila na njega. Očigledno je ta moja reakcija oduševila baku.