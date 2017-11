Marija Šerifović: Verujem u znakove i da ono što se u trenutku učini kao slučajnost ima smisao

Povezane vesti



Promociju novog singla, koji je samo dva dana posle postavljanja na „Jutjub“ prešao milion pregleda i zabeležio više stotina komentara koji se, mahom, mogu svesti pod jednu reč – savršeno, Marija Šerifović osmislila je na krajnje originalan način. Pesma „11“ objavljena je 11.11. u 11 časova. Razgovor sa novinarima pevačica je zakazala u Francuskoj 11, u hotelskoj sobi broj 11, a, uprkos ogromnom interesovanju, intervju su dobili predstavnici samo 11 medijskih kuća. I taman kad smo pomislili da se simbolika broja 11 tu završava, Marija nam je saopštila da za intervju imamo tačno 11 minuta i – uključila štopericu.

Kako volite da provodite nedelju, kada nemate zakazano davanje intervjua ili neke druge obaveze?

– Kod kuće, sa svojim psom, gledam serije, po mogućstvu u pidžami i sa isključenim mobilnim telefonom.

Promociju nove pesme prati simbolika broja 11. Po svemu sudeći on za vas ima neki poseban značaj.

– Broj 11 više puta se pojavljivao u mom životu, uvek u vezi sa nekim lepim situacijama. Na kraju, rođena sam jedanaestog meseca u godini, u novembru. Konkretno, u promociji smo se potrudili da broj 11 provučemo kroz jedan veliki, dugačak niz dobrih događaja.

Ako pođemo od toga da je broj jedan simbol početka, nečeg novog, da li ova vaša pesma simbolizuje nešto novo u vašoj karijeri?

– Simboliku u tom smislu ne nalazim. Svaka nova pesma je uvek, sama po sebi, drugačija od prethodnih. Raduje me saznanje da su prve reakcije pozitivne, tim pre što se u poslednje vreme svašta, u najmanju ruku čudno, može čuti. Divno je što su ljudi prepoznali ono što smo hteli da poručimo. Ako sklonimo vokal, ostaje kompozicija klasične muzike.

Izgleda da nije slučajnost ni to što intervju radimo na adresi sa brojem 11.

– Ništa nije slučajno. Sve smo dobro i pametno osmislili, bez lažne skromnosti.

Ipak, nije mali broj onih koji će verovati da se iza svega nešto krije?

– Drago mi je zbog njih.

Da li ste sujeverni?

– Nisam, mada mi je iz detinjstva ostalo u sećanju da nije dobar znak kad ti crna mačka pređe put. Doduše, odavno više na to ne obraćam pažnju.

Verujete li u slučajnosti ili mislite da se sve dešava s nekim razlogom? – Verujem u znakove. Verujem i da ono što nam se u trenutku učini kao slučajnost ima smisao, naročito ako ste vernik. Neke krupne stvari apsolutno se dešavaju s razlogom. Morale su da se dogode, na ovaj ili ona način. Govorim na osnovu životnog iskustva.

Svetske zvezde ne preduzimaju nijedan važan korak pre nego što se posavetuju sa svojim astrologom, numerologom ili nekim duhovnim vođom. Vi?

– Ja to nemam. Moj jedini savetnik je Šerifović Marija.

Imate li urađenu natalnu kartu?

– Radili su mi je neki ljudi, ali ne pridajem tome prevelik značaj. Danas da mi neko priča šta će biti za godinu-dve, nemam ni živaca ni vremena da to slušam, a kamoli da zapisujem, pamtim ili da se prisećam. Uostalom, lako je napraviti natalnu kartu nekome kao što sam ja, ko je javna ličnost.

Da li je neko pre publike, osim saradnika, čuo pesmu „11“?

– Tek nekoliko najbližih ljudi. Nemam običaj da puštam pesmu pre nego što zvanično bude objavljena. Ne volim tu vrstu sugestija, koje neminovno uslede.

Dugo ste radili na ovoj pesmi, čak nekoliko meseci. Ni posle uspešne karijere i brojnih hitova niste izgubili želju za perfekcionizmom?

– Nisam, niti ću. Nema spuštanja kriterijuma, nema podilaženja trendovima. Lestvicu sam postavila prilično visoko. Govorim u ime svog znanja i onoga što mogu.

Postoji li pesma za koju mislite da je “zalutala” u vaš dosadašnji repertoar, koju nije trebalo da snimite?

– Ima ih dosta, ali da ih ne imenujem. Na albumu mora da postoji i B1 i B5. U skladu s tim poređana je i važnost pesama.

Zbog čega ste odlučili da spot za pesmu „11“ snimite baš u Parizu?

– Pariz je lep gde god da se okreneš. Teško da ćete naći lepšu scenografiju od one koju taj grad nudi. Nismo želeli da snimamo spot onako kako to pojedini čine kada odu u neki grad, pa onda sve liči na turističku razglednicu. Kod nas je Pariz u trećem planu, ali se oseća njegova prepoznatljiva atmosfera.

Smatrate li takav spot oblikom ekstravagancije?

– Cela ekipa bila je uključena u smišljanje idealne lokacije za spot. Na kraju smo zajedno zaključili da je Pariz najbolje rešenje.

Ako već govorimo o ekstravaganciji, prepoznajete li je u svom životu u nekim ranijim odlukama?

– Nisam sigurna, iskreno. Definitivno je bilo raznoraznih ludorija. Ono što vi zovete ekstravagancijom ja ću zvati ludorijom. Ipak, stojim iza svake svoje odluke, kakva god ona bila. Ne kajem se ni zbog čega, za to nemam ni vremena ni nerava, a i smatram da je to glupo.

Koliko daleko ste spremni da idete da biste privukli pažnju publike?

– Ne pada mi na pamet da idem protiv sebe. Nema tih para.

Često ste tema medijskog interesovanja, uprkos tvrdnji da vodite prilično dosadan život.

– Ponoviću, moj život je apsolutno dosadan.

Kako je onda nastupilo takvo mimoilaženje?

– Ne znam. Mislim da je problem u vama, novinarima. Vodim jedan sasvim normalan i običan život.

“U neke reči stane čitav život”, izjavili ste najavljujući pesmu “11”. Koje reči bi opisale vaš dosadašnji život?

– Ako se zadržimo na tekstovima koje sam otpevala, onda bi moj život, od A do Š, mogao da stane u tekst pesme „Pametna i luda“. To sam ja i to je moja priča.

Kome je ova pesma na dar?

– Najiskreniji odgovor bi bio – meni. Napravila sam je za svoju dušu, kao i za dušu svih onih koji u ovom trenutku vape da muzika ponovo bude ono što je nekada bila.

Kroz pesmu poručujete “volim tvoje mane, ludila i izvinjenja, sve bih ti oprostila pre pomirenja”? Da li je teško voleti vaša “ludila i mane”?

– Svakako da jeste. Kažu da sam veoma teška osoba. Da sam samoživa, sebična. Kažu da sam egocentrik. Svašta kažu.

A šta vi kažete?

– Ja kažem da sam dobar čovek. Ponekad, možda, pomalo brzopleta. Dobronamerna. Nekad osvetoljubiva. U principu, sve prema zasluzi.

Opraštate li lako?

– Zavisi kome i zavisi šta.

Prati vas glas da ste surovo iskreni i da uvek kažete baš sve što mislite. Pomislite li nekad: “Marija, sad si preterala”?

– Nikad. Da bih to rekla sebi, morala bih da se kajem, a ne kajem se ni zbog čega.

Kako ćete provesti dan posle intervjua? Šta će vam još doneti ova nedelja?

– Idem kod majke, kuvala je sarmu.