Marija Šerifović: Jelena Karleuša je za mene kao drugarica iz škole i na nju ne gledam kao na ženu

Marija Šerifović postigla je ogroman uspeh sa pesmom 11, koju je objavila prošlog vikenda. Ona je za 12 sati skupila milion pregleda na Jutjubu i izbila na prvo mesto najpopularnijih klipova u Srbiji.

Pop zvezda i dalje je član žirija najgledanijeg muzičkog takmičenja na Balkanu Zvezde Granda, koje svake subote zakucaju pred ekranom milione gledalaca.

U intervjuu za magazin Svet, Marija se osvrnula na neke porodične momente o kojima se pisalo po različitim novinama.

Letos su glavne teme bili tvoji otac i majka. Tata se oglašavao u novinama, prozivao te, želeo da te predstavi kao surovu ženu koja ga je ostavila na ulici…

– To se smirilo, bar zasad. Već sam rekla da roditelje ne možemo da biramo. Ja sam na svoje roditelje ponosna jer, ako ništa drugo, uspeli su da naprave ovakvog genija kao što sam ja. A to što su luda Verica i ludi Rajko imali svoje trenutke, hajmo da to pripišemo njihovim godinama i tom njihovom nestabilnom odnosu. Lopte su spuštene, svi su mirni i namireni i verujem da će se njihov život odvijati mirno. A ako već sad treba da pričam o nekim detaljima, ja nikoga nisam izbacila na ulicu, ja sam bila ta koja je otišla u Kragujevac i ponudila ocu da mu rešim sve probleme koje ima. Od stambenih preko finansijskih i svih ostalih. Ja sam uradila sve ono što se od deteta očekuje. Rajko je veoma sličnog karaktera kao ja, izuzetno je impulsivan i verovatno se to objašnjava nekom količinom ljutnje, nezadovoljstva… Ne kažem da je ova epizoda u našim životima nešto čime treba da se ponosimo, ali bilo je, prošlo je i Šerifovići su pod kontrolom – rekla je Marija za Svet.

Marija je između ostalog rekla da je sa Jelenom Karleušom prijateljica, ali da je to prijateljstvo ne distancira od drugih ljudi sa estrade.

– Nisam osetila da me zbog prijateljstva sa Jelenom drugačije gledaju, ali verujem da ima toga. Ali ja stvarno nisam od onih ljudi koji prave deobe. Ako si dobar sa ovim, odmah nisi dobar sa onim.

Na provokativno pitanje novinara da li bi mogla da ima nešto više od prijateljstva sa Jelenom, Marija e odgovorila:

– Pitanje je bezobrazno. (smeh) Verovao ili ne, verovatno će se ona naljutiti i verovatno će je ovo povrediti, ali ona je za mene kao drugarica iz škole i na nju ne gledam kao na ženu.