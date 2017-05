Marija Kilibarda odlučila da stavi tačku na brak sa Vladimirom Radmanovićem?

Posle samo godinu dana otkako je uplovila u brak sa bivšim košarkašem Vladimirom Radmanovićem, srpska voditeljka Marija Kilibarda je, po svemu sudeći, odučila da podnese zahtev za razvod braka.

Kako je za Pink.rs ispričao izvor blizak paru, već duže vreme u njihovom odnosu ne cvetaju ruže.

– Bilo je sve super posle venčanja, zajedno su uživali, putovali… Ali, vremenom su se udaljili, prošlo ih je sve. Svako se posvetio svojim obavezama, zbog čega su se udaljili i ugasilo se “ono nešto” što je postojalo između njih. Baš su se udaljili, počeli su da se razilaze u razmišljanjima, planovima za budućnost i pogledu na svet generalno, pa su odlučili da se raziđu i svako nastavi svojim putem – otkrio je dobroobavešteni izvor i dodao da su početkom maja pokušali da se ponovo zbliže i egzotičnim putovanjem spasu brak, međutim, bezuspešno.

– Hteli su njihovoj ljubavi da daju još jednu šansu, pa su otputovali uoči 1. maja u Jordan, gde su proveli nekoliko dana. Po slikama na Instagramu svi su mislili da Marija tamo uživa, ali kada su se vratili shvatili su da to više nije to i da je najbolje da se razdvoje. Ona se pre nekoliko dana iselila iz njegove kuće u Novim Banovcima, više ne živi sa njim – ispričao je za Pink izvor blizak Radmanovićima.

Voditeljka i bivši košarkaš odlučili su da stave tačku na brak jer im se planovi za budućnost razlikuju. On želi da prošire porodicu, a njoj su, kako se šuška, važniji provod i putovanja, piše “Informer”.

– Mariji i Vladimiru već duže vreme ne cvetaju ruže, a oni su to krili čak i od prijatelja. Razlog zbog kog su se često svađali je taj što se njoj i dalje provodi i putuje, dok je on želeo da se skrase i prošire porodicu. Radman obožava decu, već ima ćerku Petru iz prvog braka, pa je sa Marijom hteo da dobije još potomaka, ali ona nije želela ni da čuje za to, bar zasad – kaže izvor tog lista.