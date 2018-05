Marija Kilibarda, Anđelka Prpić i Lena Kovačević uživale uz Bajagine hitove

Tata & Bajaga 💫💫 Noćima sanjam @bajagaiinstruktoriofficial Noćima sanjam pogled sa brda Sve stare kuće rodnoga kraja Noćima sanjam zelena polja I plavo nebo mog zavičaja Noćima sanjam trešnju u cvetu Sva je u belom kao nevesta Noćima sanjam da udaje se Ta moja trešnja za princa bresta Refren 2x Noćima sanjam, mlad sam ko nekad Kraj stare kuće nasmejan stojim Noćima sanjam kako se budim I buđenja se jedino bojim Noćima sanjam pogled sa brda Sve stare kuće rodnoga kraja Noćima sanjam zelena polja I plavo nebo mog zavičaja Noćima sanjam trešnju u cvetu Sva je u belom kao nevesta Noćima sanjam da udaje se Ta moja trešnja za princa bresta Refren 2x Noćima sanjam, mlad sam ko nekad Kraj stare kuće nasmejan stojim Noćima sanjam kako se budim I buđenja se jedino bojim

