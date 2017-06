Marija Karan za Hello!: Moj sin je prohodao upravo u Beogradu, važno mi je da zna odakle mu je majka

Prošlo je više od deset godina kada je u to vreme jedna od najlepših mladih glumica i nada domaće kinematografije Marija Karan odlučila da spakuje kofere i krene stazom svojih snova. Njen cilj bio je Holivud. U potrazi za profesionalnim ostvarenjem desilo joj se poznanstvo sa uspešnim producentom i menadžerom svetskih filmskih zvezda Džoelom Lubinom, koje se pretvorilo u ljubavnu priču krunisanu brakom.

U susret trećoj godišnjici od izgovaranja sudbonosnog “da”, koje su 24. maja jedno drugom rekli na svečanoj ceremoniji u Beogradu, par je nedavno posetio Marijin rodni grad. Iako je na putovanje preko Atlantskog okeana krenula sa jednogodišnjim sinom Markom Leom, suprug joj je dolaskom u Beograd priredio romantično rođendansko iznenađenje.

Proslavu rođendana srpska glumica priredila je na beogradskom asfaltu zbog kojeg često ostavlja holivudske pločnike. Pored restorana sa dobrom gastronomskom ponudom u blizini reke, Marija se rado provodi i u kafanama u Skadarliji, dok, s druge strane, uživa i u šetnji prirodnim oazama glavnog grada. Osim relaksacije sa sinom i porodicom, veliki užitak predstavljaju joj i posete kulturnim dešavanjima na srpskoj umetničkoj sceni, od pozorišnih i filmskih premijera, preko izložbi, do novih muzejskih postavki. Život u Americi otvorio joj je vrata likovne umetnosti koju pasionirano istražuje i upoznaje njene skrivene dragulje i tajne koje je intrigiraju još od detinjstva. U potrazi za lepim životnim prizorima, novim saznanjima i pre svega dobrom umetnošću modernog doba priznaje da je spremna da prevali dug put. Dok tajanstveno govori o mogućnosti da karijeru usmeri upravo ka toj oblasti ličnih interesovanja, u intervjuu za “Hello!” govori o novim angažmanima u kinematografiji, ali pre svega o najvažnijoj životnoj ulozi, koju duže od godinu dana maestralno oživljava dvadeset četiri časa dnevno. Na početku razgovora osvrnula se na rođendanske želje.

– Rođendan se slavio u više navrata i bilo je mnogo želja. Ne mogu da vam otkrijem baš svaku, ali jedna od njih je da ostanem pozitivna, vesela i srećna. Druga je da ove godine doživim neke nove profesionalne izazove koji nisu vezani za glumu.

Kada biste sumirali dosadašnje životne uspehe, profesionalne i privatne, šta biste izdvojili?

– Ponosna sam na sve svoje uspehe, a najviše na porodicu i prijatelje, kao i na svoju ispravnu i iskrenu želju da se bavim pozivom koji sam odabrala. Moja želja i potreba za umetnošću uvek je bila snažna i iskrena, i to me je vodilo kroz život.

U kojoj je fazi vaša karijera, da li je u najavi neka nova rola ili je uloga supruge i majke ono što vas u ovom trenutku najviše okupira?

– Nedavno sam u Njujorku snimala seriju “Odd Mom Out” za televiziju “Bravo”. Uživala sam i na setu i u Njujorku. Volim taj grad. Moja uloga je epizodna, ali je serija baš dobra i u gostujuće uloge dovode interesantne ličnosti. Radim i na nekoliko projekata koji su usmereni ka nekim mojim ličnim željama i ambicijama, neki su vezani za film, ali i za savremenu likovnu umetnost.

Zahvaljujući postovima na “Instagramu” vaši pratioci mogu da vide koliko ste fascinirani modernom umetnošću i da ne propuštate dešavanja na toj sceni. Kada se i kako rodila ta ljubav?

– Ljubav prema likovnoj umetnosti počela je da se gradi još od malih nogu, prvenstveno na prvim putovanjima po svetu. Tokom poseta Moskvi, Londonu, Parizu i drugim gradovima imala sam priliku da obilazim i muzeje i galerije. Tu je ta naša veza počela da se gradi.

Delite li tu pasiju sa suprugom?

– Da, i Džoel i ja smo veliki ljubitelji umetnosti i podržavamo rad mnogih umetnika koji su mahom deo losanđeleske scene.

Imate li nameru da u budućnosti intenzivirate angažman u toj oblasti?

– Volela bih da proširim svoja znanja i da još bolje upoznam tu scenu. I na svetskom i na lokalnom nivou. Želja mi je, ali i plan, da učinim nešto korisno u toj oblasti.

Boravak u Beogradu iskoristili ste da posetite neka kulturna dešavanja. Kako vam se čini srpska umetnička, a kako kinematografska scena?

– Važno je da scena postoji i da ima kontinuitet. Primetne su promene, ali i neki mladi ljudi koji ih unose. To me zaista raduje. Bilo bi lepo da je više novca za realizaciju ideja, kao i konkurencije i hrabrijih projekata.

Često putujete i menjate svoja odredišta. Odakle crpite energiju za tako dinamičan život i kako Marko Leo to podnosi?

– Volim da putujem, a Marko i ja svugde idemo zajedno. Mislim da je to vrlo dobra škola za mog sina. On je nabolji partner za putovanja i svi ga hvale kako je dobar putnik.

Koliko su vaši roditelji prisutni u odrastanju unuka, kako podnose razdvojenost i koliko usvajate njihove savete o vaspitavanju sina?

– Baka i deka su nam dve velike ljubavi. Viđamo se na svaka dva meseca, jer ne želim da propuštaju Markove preslatke faze odrastanja. Bitno mi je da budem sa porodicom i da delim svoju sreću sa njima. Što se vaspitanja tiče, primenjuje “RIE” principe koje je uspostavila Mađarica Marta Gerber i u skladu s tim sve što suprug i ja odredimo, ostali slede.

Ubrzo po porođaju vratili ste staru formu. Koliko vodite računa o ishrani i fizičkoj aktivnosti, imate li dovoljno vremena za sebe od kada ste postali majka?

– Hranim se i živim zdravo. Zaista vodim računa o sebi. Želim da moj sin ima mamu na koju je ponosan i da uvek može da nađe inspiraciju i snagu u meni. Želim da probijam svoje granice za sebe i njega.

Koliko vam je Markovo rođenje promenilo život, koliko se ova Marija razlikuje od one pre nego što ste postali majka?

– To bolje od mene mogu da kažu moji prijatelji i porodica, ali znam da je moj sin srećno dete i to me motiviše i inspiriše da budem još bolji roditelj. Na temu majčinstva svi mogu da kažu istu stvar – to je najlepše iskustvo u životu žene i svaka faza u procesu odrastanja je dragocena. Učimo od malih nogu, ja mog sina i moj sin mene.