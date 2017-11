Marija Bergam: Suprug je zadovoljan i mojom ulogom i celom serijom “Senke nad Balkanom”





O njenim seksi scenama u seriji “Senke nad Balkanom” danima je pričala cela Srbija. Glumica Marija Bergam u razgovoru za “Blic” poručuje da ne vidi ništa negativno u ulozi razmažene bogatašice Maje Davidović i da ju je suprug, holivudski glumac Radivoje Bukvić, podržao.

– Ovo nije moja prva velika uloga, svoju veliku ulogu sam ostvarila u predstavi za koju sam dobila Sterijinu nagradu. Pre toga sam igrala mnogo velikih uloga, što mi je dosta pomoglo da ovu ulogu iznesem. Mene nije sramota što je bilo provokativnih scena jer smatram da je to jedna vrsta umetnosti. Nisam ni prva ni poslednja glumica koja je imala ovakve scene, ali da se razumemo, pre ovog projekta imala sam velikih uloga koje, doduše, nisu bile medijski propraćene. Nemam mišljenje da li je ovo dobro za moju karijeru ili ne, vreme će pokazati. Smatram da svaki glumac najbolje može da pokaže kada mu daju da tumači jedan lik i tada on to iznese na najbolji mogući način, tako i ja – poručuje zvezda serije “Senke nad Balkanom”.

Na pitanje kako uspeva da živi na relaciji Amerika – Srbija, s obizrom na to da je njen suprug angažovan na dalekom kontinentu, ona otkriva da su se ipak skućili u Beogradu.

– Ovde je, treba da snima film. Vratio se iz Amerike nakratko, sigurno će biti ovde do kraja godine. Skućili smo se u Beogradu na neko vreme. Trebalo je da smo u ovom periodu u Francuskoj, ali je dobio posao ovde, pa ćemo biti zasada u Srbiji. Dok sam ovde, pored obaveza oko deteta, koristim priliku da usavršavam svoj francuski – rekla je Bergamova i dodaje da je Radivoje oštar kritičar.

A post shared by Senke nad Balkanom (@senkenadbalkanom) on Oct 15, 2017 at 3:16am PDT

– Radivoje je jako zadovoljan, ne samo sa mnom, već uopšte kako se igra u seriji. Nema nikakvih negativnih komentara, ali zaista je njegovo mišljenje jako dobro, pa tako ne želim da kopam više i od njega tražim neki poseban odgovor. Njegovo mišljenje je da to predstavlja jako sugestivnu glumu, dobar kasting, što se mene tiče, to funkcioniše. Uvek je iskren i da svoju najiskreniju kritiku kako sam donela neku ulogu – iskrena je Marija. Lepa glumica je sve komentare okoline prihvatala sa osmehom.

– Bojim se jer su komentari nakon svake epizode postali sve kraći i kraći. Samo kažu “odlično je” i to je to. Niko ne želi duže da odgovara, a ljudi se jako brzo naviknu na dobro. Veliko je oduševljenje ljudi zbog ovih epizoda, do sada. Mislim da ljudi ne treba da donose sud o likovima pre nego što pogledaju seriju, jer je toliko pametno pisana da pravo lice lika vidite tek na kraju sezone. Treba da budu strpljivi, da otkriju ko je ko tu i šta radi svako. Tek u desetom prikazivanju se sve raspliće – poručila je glumica.

A post shared by Zorana Jevtic (@zorana.jevtic) on Oct 11, 2017 at 1:47am PDT

Marija Bergam ostvarila je veoma zapaženu ulogu u ovoj seriji, ali ponude za druge projekte nije dobila. Međutim, zna da će se naći i u drugoj sezoni ovog ostvarenja.

– Nisam dobila novu ulogu, bilo je pregovora, ali o tome ne mogu mnogo da govorim. Znam da je druga sezona serije počela da se piše da i da se to privodi kraju. Druga sezona bi trebalo da se snimi za vreme leta – završava Bergamova.