Manjifiko o saradnji sa Bjelogrlićem: Jednostavno je raditi sa njim – on komanduje, ti slušas

Pesma Divna koju je muzičar Robert Pešut Manjifiko napisao za seriju “Senke nad Balkanom” postala je zaštini znak serije. Muzičar u razgovoru za N1 otkriva kako je izgleda saradnja sa Bjelogrlićem:

-Jednostavno je raditi s Bjelom, on komanduje, ti slušas- tvrdi i u šali dodaje da je on Bjelin lični kompozitor.

-Niko me nije angažovao sem njega. Ja i nisam filmski kompozitor, ja sam samo njegov filmki kompozitor, kazao je on.

Ne zna, međutim, da li će ga Bjelogrlić angažovati i za nastavak serije.

-Da li će me zvati, to će on videti. On me zove kad misli da imam nesto za njega, ako misli da nemam neće me zvati, objašnjava.

Druga sezona hit serije Senke nad Balkanom, biće emitovana na Top kanalu. Scenaristički tim nove sezone “Senki” čine Dragan Bjelogrlić, Vlada Kecmanović, Dejan Stojiljković i Stevan Koprivica, a radnja se nastavlja tamo gde se završila poslednja epizoda prvog ciklusa. Manjifiko je za N1 govorio o radu na muzici u ovoj seriji.

-To je savremeni pristup poput HBO-a, oni i kad rade serije o vitezovima – ide undergraund, rok, koji nema veze sa epohom u kojoj se nalazi serija, a to je bila ideja, ali da liči na domaće, pa sam napravio bluz sa našim melosom, ali te prljave gitare-tvrdi Manjifiko za N1.