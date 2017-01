Maja Volk zaljubljena: Na onlajn dejtingu pronašla sam jednog Grka!

Maja Volk (57) napokon je našla dečka. Književnica je odlučila da posle osam godina apstinencije nađe partnera, i to preko interneta. Na sajtu za upoznavanje počela je da se dopisuje s jednim Grkom, koga je ubrzo posetila u Atini.

– Šesnaest godina sam bila u braku, 12 godina je prošlo otkako sam se razvela. Imam troje dece, kojima sam bila maksimalno posvećena. Osam godina sam bila u dobrovoljnom celibatu, vrlo srećna i zadovoljna. Sve do nedavnog putovanja u Peru, pre dva meseca. Tamo sam se popela na visinu od 5.200 metara i bila srećna što sam uopšte živa. Onda sam sebi rekla: „Pa dobro, što se ti sada ne otvoriš, što si toliko dosadna?“ – ispričala je Maja i dodala:

– I onda krenem na onlajn dejting, tamo nađem jednog Grka i on me pozove u Atinu. Ja momentalno krenem, deca me zaustave na vratima, kažu: „Ideš kod neproverenog čoveka“! Ja njima odgovorim: „Pa proveriću ga, nikakav problem nije.“ I odem. Bilo je mnogo lepo, toliko mogu da vam kažem – ispričala je u emisiji “Ja to tako”, prenosi Kurir.

Kada su je pozvali da im otkrije ime muškarca koji je osvojio njeno srce, Volkova je ostala pri stavu da je još rano za to, ali je ipak rekla šta planira da uradi u skorije vreme.

– Mogu samo da vam kažem da planiram da se preselim u Grčku! – poručila je Maja.