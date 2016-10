Maja Uzelac: Klasična televizija više nema smisla, računa se samo ona na internetu

Rediteljka Maja Uzelac u saradnji sa suprugom Miroslavom Ničićem snimila je prvi domaći modni film “Bunny”, u kome je prikazana aktuelna kolekcija dizajnerke Ane Ljubinković, a zahvaljujući originalnoj ideji i odličnoj realizaciji uspeh nije izostao. Film je ove godine prikazan na najvećim svetskim festivalima tog žanra, a prestižni magazin “Vog” nominovao ga je za glavnu nagradu na Festivalu u Portugalu. Inspirisana ovim uspehom, Maja planira da nastavi da se bavi modnim filmom koji joj pruža veliku slobodu u umetničkom izražavanju.

Kako je nastala ideja za prvi srpski modni film i koliko je trebalo vremena za realizaciju?

– Dugo sam htela da snimim nešto sa dizajnerkom Anom Ljubinković jer je njena vizuelna priča nešto što me stalno podiže i daje mi ideje. U jednom trenutku moj suprug Miroslav i ja postali smo svesni postojanja jedne nove scene – sveta fashion filma. Počeli smo da gledamo filmove sa svetskih festivala ovog novog žanra, a u tom periodu smo videli i Aninu kolekciju u pripremi, koja se sastojala od haljina sa starim goblenima prirodnih i kič motiva, uokvirena futurističkim zlatnim ramom. Polako smo počeli da formiramo priču za koju smo od početka znali da bi trebalo da bude sukob starog i novog, koji se pretvara u žurku i razumevanje, sukob životne radosti i prolaznosti, neizbežne smrti. Posle nekoliko meseci nastao je film “Bunny”, koji smo dva danasnimali u predivnoj kući Rodića na Avali, koju je projektovao Milić od Mačve.

Film je premijerno prikazan na Nedelji mode u Beogradu, a kasnije je nastavio da živi kroz festivale. Gde ste sve imali priliku da prikažete “Bunny” i kakve su bile reakcije?

– “Bunny” je do sada obišao Južnu Afriku, Kanadu, Severnu Ameriku, bio je u Španiji i Portugaliji, a i dalje je “na putu”. Bio je nominovan za nagrade u konkurenciji filmova sa budžetima od po nekoliko stotina hiljada evra, u konkurenciji sa filmovima rađenim u saradnji sa brendovima kao što su Prada, Gucci ili Lanvin. Na nekim festivalima je i nagrađen. Mislim da tajna uspeha leži u nekoliko stvari, pravi odnos inspiracije modom i filmske atmosfere. Zatim dobar odabir muzike, vrlo upečatljive akterke priče među kojima su mlada zvezda modelinga Marina Krtinić i naša čuvena balerina Sonja Vukićević. I, naravno, iza svega toga Ana Ljubinković i njena neverovatna moda.

Nedavno ste se našli u konkurenciji za najbolji svetski modni film na Festivalu u Portugalu, koji se održava pod pokroviteljstvom magazina “Vog”. Koliko vam ta nominacija znači?

– Od svoje četrnaeste godine čitam “Vog”, moda mi je uvek bila neka vrsta radosti, utehe, hobija, u zavisnosti od životne faze. Nekako mi je normalno da je došao čas da smo se “Vog” i ja “sudarili”.

“Bunny” je ujedno i prvi projekat “Lava pop studija”, koji ste osnovali sa suprugom i koautorom filma Miroslavom Ničićem. Kakvi su vam planovi?

– Imamo mnogo ideja, a polako počinjemo i da ih realizujemo. Moj suprug je za potrebe filma “Bunny” uz sve ostale poslove koje radi postao i snimatelj. Snabdeli smo se i dobrom opremom, tako da sada imamo sve što nam je potrebno za sve izazove.

Hoćete li da nastavite sa snimanjem modnih filmova?

– Modni film je fantazija od žanra. Ne zahteva preveliko objašnjavanje, što me je na području igranog filma uvek ograničavalo, a dopušta veliku slobodu u kombinovanju motiva, u intuitivnom i asocijativnom razmišljanju. Želimo da nastavimo sa snimanjem i bilo bi odlično kada bi se još neko od talentovanih dizajnera kod nas otvorio za nove vrste igre, stvaranja i promocije.

Poslednjih godina radite i kao umetnički direktor “Sofesta”, šta je bio vaš glavni motiv za preuzimanje te funkcije?

– Htela sam da popravim stvari. Taj festival ima vrlo dugu tradiciju, ali imao je i dosta lošu reputaciju. Htela sam da ga otrgnem iz tog okoštalog duha, zaostalog u vremenu, i pretvorim ga u koncept sa smislom i budućnošću. To smo i uspeli i postali smo festival filmskih profesija, festival esnafa. Ima nas na internetu, vratili smo publiku i napravili spektakl. Ako je nekome to bitno, ako se rezultat računa, to će tako i da se nastavi.

Domaća publika vas uglavnom pamti po emisiji “Kulturni nokaut”, kojim temama biste se danas bavili da se ponovo nađete u ulozi televizijskog autora?

– Televizija više nema smisla. Mladi ljudi nemaju televizor. Svi imaju internet, i televizija na internetu je ona televizija koja se računa. Ona je sažeta, uzbudljiva, takmiči se sa filmom i sa video-igrama, a ne sa nekim zaleđenim scenama u televizijskom studiju gde se raspredaju višečasovne teorije ili tračari. To mogu da radim, teme se nađu, forma je ključna.