Maja Odžaklijevska slavi: Na današnji dan, pre 33 godine, rodila sam svoju prvu princezu

Povezane vesti



Pevačica Maja Odžaklijevska je danas posebno emotivna, jer je njenoj ćerki Tei danas rođendan.

Srećna mama je svoje misli i lepe želje za svoju ćerku podelila sa pratiocima na društvenoj mreži Fejsbuk:

– Na danasnji dan, pre 33 godine, rodila sam svoju prvu princezu… Srećo majkina, želim ti lahor od života, budne snove, nebo samopouzdanja, čarobne trenutke i treptaje duše sa Lukom! Neizmerno te volim. Srećan ti rođendan! – poručila je maja svojoj Tei koja se bori da Luki omogući normalno i srećno detinjsto koje je autizm zaustavio.

Kada se Luka rodio Maja je bila presrećna:

– U životu, bila sam najsrećnija kad sam rodila prvo dete, zatim je sreća bila još veća kada sam dobila drugo. Sada, kada je na svet stigao Luka, imam osećaj kao da sam dobila treće dete! Kažu da se unučići vole više nego deca, i ja se pomalo plašim količine emocija koju osećam prema njemu – rekla je pre sedam godina Maja, kada niko nije slutio kakva se drama sprema.

Pevačica je imala hrabrosti da pred kamerama, u emsiji “150 minuta”, govori o problemu koji se desio. Maja apeluje na roditelje čija deca boluju od autizma da javno govore o tome, a smatra da je uzročnik ovog poremećaja MMR vakcina.

– Savetujem roditeljima da budu otvoreni i da javno govore o autizmu svoje dece jer će tako steći uslove da dobiju pomoć. Mi smo tako našli bioenergitičara, kvantnu medicinu. Mnogo toga što Luki zaista pomaže i evidentnan je njegov napredak. Ne treba kriti nečiji autizam, to nije mentalna bolest. Šta više, mislim da je stečen i da je za to kriva MMR vakcina, ali ne bih sada o tome jer posle te vakcine su krenule prve manifestacije autizma. To je bilo kada je imao dve godine. Zatvaranje, asocijalnost, bežanje ispod stola. Jednostavno, izolacija. Ovakve reakcije krenule su mesec dana nakon što je primio vakcinu. Ja sam prva to primetila, ne moja ćerka, jer sam već dvoje dece odgajila, imam više iskustva. Prosto, nije imao fokus na mene, a imao ga je sa šest meseci. Nije imao nikakav fokus, nikakvu interakciju. Možete da vičete pored njega, on je u svom svetu i, onako, tužan. To je veoma bolno za roditelje. Prve dve godine govorio je one prve reči koje dete izgovara: mama, tata, baba. A sad više ne govori. On već pet godina ćuti. Doduše, peva i izgovara neke slogove, ali to je sve. Mislim da je došao period da se njemu, uz pomoć svih ovih ljudi kojima smo se obratili, pomogne na adekvatan način i da dete progovori. Inače, sve razume – ispričala je Maja.