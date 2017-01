Maja Odžaklijevska: Moj unuk je dobio autizam posle MMR vakcine

Poznata pevačica zabavne muzike i muzički pedagog Maja Odžaklijevska otvoreno je govorila o životu sa sedmogodišnjim unukom Lukom, koji boluje od autizma.

Pevačica je imala hrabrosti da pred kamerama, u emsiji “150 minuta”, govori o ovom problemu. Maja apeluje na roditelje čija deca boluju od autizma da javno govore o tome, a smatra da je uzročnik ovog poremećaja MMR vakcina.

– Savetujem roditelje da budu otvoreni i da javno govore o autizmu svoje dece jer će tako steći uslove da dobiju pomoć. Mi smo tako našli bioenergitičara, kvantnu medicinu. Mnogo toga što Luki zaista pomaže i evidentnan je njegov napredak. Ne treba kriti nečiji autizam, to nije mentalna bolest. Šta više, mislim da je stečen i da je za to kriva MMR vakcina, ali ne bih sada o tome jer posle te vakcine su krenule prve manifestacije autizma. To je bilo kada je imao dve godine. Zatvaranje, asocijalnost, bežanje ispod stola. Jednostavno, izolacija. Ovakve reakcije krenule su mesec dana nakon što je primio vakcinu. Ja sam prva to primetila, ne moja ćerka, jer sam već dvoje dece odgajila, imam više iskustva. Prosto, nije imao fokus na mene, a imao ga je sa šest meseci. Nije imao nikakav fokus, nikakvu interakciju. Možete da vičete pored njega, on je u svom svetu i, onako, tužan. To je veoma bolno za roditelje. Prve dve godine govorio je one prve reči koje dete izgovara: mama, tata, baba. A sad više ne govori. On već pet godina ćuti. Doduše, peva i izgovara neke slogove, ali to je sve. Mislim da je došao period da se njemu, uz pomoć svih ovih ljudi kojima smo se obratili, pomogne na adekvatan način i da dete progovori. Inače, sve razume – ispričala je Maja.

Pevačica je priznala i da zbog svega što prolazi u borbi da pomogne unuku nekada to utiče i na njeno zdravlje:

– Prvo reagujem, a onda imam padove postfestum. Imam emocionalne, ali i fizičke padove. Pada mi imunitet, pa se razboljevam. Kad imam problem ja ga tog trenutka rešavam, a onda kada se dovoljno opustim onda se to reflektuje na moje zdravlje ili čak i na moje raspoloženje.

Ona je u emisiji otkrila i da je Luka jedno vreme živeo samo sa njom i da početni period nije bio lak.

– Prva tri meseca su bila teška. Odvojivši se od roditelja on je to manifestovao samopovređivanjem. To je vrlo tipično za autističnu decu. Kako je shvatao da sam ja neko ko njega bezuslovno voli, tako je i on postao pamuk sa mnom i prema meni – rekla je Odžaklijevska i istakla da nije morala da se navikne na život sa unukom koji se razlikuje od većine:

– Nisam ja ni na šta morala da se navikavam. Ja sam samo pružila svoje srce. On je bio taj koji je morao da se navikne da više nije u okruženju sa mamom i tatom, nego sa bakom. Ja pevam, peva i on sa mnom. Onda me dovede do kompjutera i izabere pesmu koju ćemo da slušamo i u uz koju bi voleo da mu pevam. Tako se mi zabavljamo. Vozimo automobilčiće po kući. Skejtbord mu je kupila mama, pa ga sada učim da stane na njega. Med medeni, presladak je – sa osmehom na licu ispričala je ova pevačica koja se hrabro na nosi sa svim izazovima koje joj život donosi.