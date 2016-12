Maja Nikolić: Imam sreću da imam dobrog, jakog muškarca kog obožavam

Maja Nikolić godinama unazad važi za jednu od najuspešnijih voditeljki kod nas. Njeno srce pripada Aleksandru kojeg je upoznala 1998. godine i otada su nerazdvojni.

Aleksandar Nikolić je uspešan poslovni čovek koji zbog posla često putuje po svetu. Maja ga prati kad god joj obaveze to dozvole.

– Trudim se i koristim svaku priliku da vidim nešto novo. Kada mogu, odvojim nekoliko slobodnih dana i odemo, a i kada on ima neko lepo putovanje, idem s njim – kaže voditeljka za Blic.

Imaju troje dece – Teu, Darka i Tiju. Iako se Maja bavi javnim poslom, deca nikada ne osete njeno odsustvo jer su obaveze podeljene.

– Suprug me u svakom smislu podržava. Mi imamo troje dece i vrlo je jasno da kao porodica ne bismo mogli da funkcionišemo da nije tako. I kada su deca bila mala i kada je trebalo da se vratim na posao, tada sam najviše osećala njegovu podršku. Evo i sada kada je trebalo da pređem na “Prvu”, uvek je važan vetar u leđa i kada neko veruje u vas i želi vam dobro. To je meni važno. Ja imam sreću da imam dobrog, jakog muškarca pored sebe kog apsolutno obožavam – iskrena je voditeljka.

Činjenicu da već godinama važi za jednu od najlepših TV lica komentariše ovako.

– Zbunila si me tim pitanjem. Ne znam šta da ti kažem. To je valjda zato što sam srećna žena.

Zanimalo nas je šta je potrebno za sreću.

– Za mene je potreban mir i to je stvar koju ja imam. To je toplo porodično okruženje za mene. Taj mir i spokoj kada se vratite kući i ljubav koju imate kada dođete. Za mene to nije fraza, to je moja istina.

Maja otkriva i kako će proslaviti Novu godinu, ali i koje su joj želje za godinu koja je pred nama.

– Provešću je kod kuće sa svojom porodicom. Shvatila sam da je to za mene najlepše mesto za provod. Što se tiče želja, malo mi je teško da izađem iz tih okvira zdravlja i sreće jer što više godine odmiču, shvatam da su te želje jedine važne. Tako da ja to želim i sebi i porodici i svim drugim ljudima, da budemo zdravi i da nam u svakom smislu bude bolje nego u 2016. godini. Da budemo bolji ljudi, jako bih to volela.