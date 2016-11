Luna Đogani u suzama: Duša i srce mi se cepaju kad čujem da loše pričaju o mom tati

Luna Ðogani, ćerka pevačice Anabele Atijas i densera Gagija Ðoganija, kaže da pati zbog toga što je njen otac često predmet podsmeha i sprdnje u javnosti.

Modna blogerka priznaje da je pojedini komentari toliko zabole da čak pusti i suzu.

– Ne mogu da podnesem da neko ismeva mog oca. Verujte da mi je teško kad čujem da ga ponižavaju na televiziji ili u društvu. Odlično znam ko je moj tata, koliko je dobar i pošten čovek. Kakav god bio, on je, ipak, moj roditelj i neću dozvoliti da ga iko vređa i omalovažava. Za njega i majku sam spremna da ubijem! – kaže Luna za Kurir Stars.

Ona priznaje da je na neke komentare oguglala, ali da je većina pogodi kao mačem.

– Verujte da udaraju pravo u srce. Osećaj da se neko smeje tvom ocu je odvratan. Nikome to ne bih poželela. Roditelji su za poštovanje, a ne za sprdnju. Zamislite kako se osećam kad slušam gadosti o mom tati, koga volim najviše na svetu. Jeste da sam na neki način oguglala na ružne i hejterske komentare, ali verujte da boli. I to mnogo boli. On je mene štitio dok sam bila mala i zato mi se duša i srce cepaju kad čujem da loše pričaju o njemu – kaže Luna.